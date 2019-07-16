北市府工務局貪汙案 技工與廠商遭起訴

2019-07-16 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市府工務局衛生下水道工程處技工傅彥斌，被控於2018年間進行廠站與災難設備維護標案時，收受廠商賄賂，另廠商為節省成本涉虛報人力。台北地檢署今依貪汙治罪條例、詐欺、偽造文書罪起訴傅、大譽環境公司吳東錦、員工楊兆麟等3人，預計本周移審法院。

據了解，吳東錦曾經向基隆市政府環保局長表示若將工程讓他公司得標，會交付契約價金20％，但局長拒絕並通報政風，廉政署因此立案。廉政官監聽發現，今年1月9日傅與吳相約一處超商碰面，交付現金4萬元。

檢廉調閱監視器畫面確認兩人犯行，向法院聲請搜索票。今年3月21日，北檢指揮廉政署搜索大譽環境公司、北市府工務局衛生下水道工程處等處，約談傅等8人到案。檢方複訊後，聲押禁見傅、吳兩人獲准，楊則以10萬元交保。

檢廉查出，2017、2018年的標案（1000萬元）均由大譽得標，傅坦承向吳收賄4萬元。此外，2018年4月至今年3月間，吳為了節省公司人力等成本，以曾經投過履歷的個人資料，偽造人頭填充班表，以符合契約規定的24小時三班制標準，實際上並無足夠人數去各抽水站輪流進行操作、維護、災防等措施。

吳因縮減成本獲得400多萬元犯罪所得。吳、傅到案均坦承犯行，吳辯稱是為讓每位員工多賺一點，才會調整班表，讓每人可賺得6萬多元月薪，否則依照原班表，每人僅賺得2萬7千元月薪，至於如果提高底薪，公司則會賠錢。

檢方認定吳、傅行收賄，涉犯貪汙治罪條例；吳與楊虛報人力涉偽造文書、詐欺罪，今依法起訴。