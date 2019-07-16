垃圾車司機酒駕第4次撞死老婦 法官認無逃亡之虞予交保

2019-07-16 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民營垃圾車張姓司機，14日清晨酒駕撞死8旬賴姓阿嬤，台中地檢署檢察官查出這次是張第4次酒駕，遂以涉及公共危險、及業務過失致死等罪重大，有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押，法官訊後認張無逃亡之虞，裁定以10萬元交保，並限制住居。

台中地院行政庭長楊文廣今天上午表示，中檢聲請羈押被告張男案件，經法官訊問後，依卷內事證及檢察官聲請羈押理由，認為張男係前1日晚間，在睡前飲用補藥酒後在住宅睡覺於體內酒精尚未代謝完畢，隔日凌晨4時30分，上班駕駛垃圾車與助理執行資源回收業務，

沿途清運垃圾時，肇事致人死亡，酒測值為0.32毫克。

張男涉犯刑法第185條之3第3項之罪，犯罪嫌疑重大。然因他坦承犯 案，並無串證或湮滅證據之虞，且他犯案後主動報警，留在現場配合調查又有正當工作，無逃亡之虞，法官裁定10萬元交保並限制住居。

檢警查出，張姓垃圾車司機於14日清晨，沿台中市南區建國北路左轉柳川東路口，撞到80歲的賴姓婦人，致阿嬤慘死，張向警方表示，肇事時車速不快，僅約時速10公里，疑左轉時視線死角未發現老婦人，左前輪就輾過去。

檢警查出，肇事的張姓司機酒測值為0.37毫克，他供稱睡前喝藥酒，至次日清晨疑體內酒精尚未代謝完，加上阿嬤位於視線死角，他才會撞上。

警方遂依業務過失致死、公共危險等罪將張男移送台中地檢署偵辦，檢察官查出張男第1次酒駕發生在2012年1月19日，他喝啤酒後騎機車自摔，酒測值為1.61毫克，被判處拘役59日。

第2次酒駕發生在2015年間，張被員警攔截查獲，被判刑2月；第3次是發生在今年3月底，酒精濃度為0.42毫克，被判刑4月。