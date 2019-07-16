臉書用假名 身障男騙少女穿薄紗買初夜
陳姓身障男在臉書用化名認識兩名未成年少女，用金錢引誘兩人穿上他寄去的薄紗內衣褲，還要對方自拍，甚至以5千元代價要買其中一名少女初夜，最後遭家人報警；事後，陳男賠償其中一名少女10萬元，但另名少女拒絕和解，新竹地院審理終結，依引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪、引誘使少年為有對價性交行為未遂罪處有期徒刑2年，緩刑5年。
經查，陳男有身心障礙證明，為拓展交友圈，經常透過網際網路社群或通訊軟體結識女性，他在臉書用化名搭訕一名16歲少女小欣（化名），想用1千元換對方的清涼照或裸照，還將薄紗內衣褲寄給對方，要小欣穿上後自拍回傳。
之後，他也用同樣手法聯繫另名少女小莊（化名），指「若對情趣角色扮演有興趣在（再）回我，有2000起跳可賺」，藉此誘小莊自拍清涼照回傳，離譜的是，陳男還和小莊說「如果約炮另外給妳錢」 、「妳幫我口交還是按摩全身話都2000起跳，加零用錢3000，最少都5000元喔」，最後被小莊母親發現報警，陳男被法辦。
法官認為，陳男僅為滿足一時私慾，竟以遊說方式引誘被害人製造猥褻行為電子訊號、影片，甚至有對價性交行為，所幸未得逞，考量他坦承犯行，是身障者較無自信，才用網路交友結識異性，已賠償小莊家人10萬元，但小欣家人拒絕和解，審酌依法判刑。
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