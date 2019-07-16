遭公司用3大過開除怒提告 法官揭他有「3大錯」判敗訴

2019-07-16 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市一家物流公司遭蔡姓員工指控以不當「三大過」開除他，向橋頭地方法院請求確認僱傭關係存在，並要求公司給付工資。然而，法官審理發現，蔡姓員工曾多次蠻力將運送物件拋入車內，還因要求客戶自行搬貨物下樓遭客訴，更曾只因排班路線事宜與同事、主管爆不快，就嗆主管「不要三代沒做官，這代做最大好嗎」，隔日未假曠班，認定蔡姓員工違規情節重大，駁回他的請求。

判決指出，蔡姓員工從2015年開始任職該物流公司，去年間卻屢爆業務爭議。公司從視頻監控影像發現，蔡員去年3月15日搬運貨物時，連續將紙箱大小的快件拋丟進車內，因公司曾多次宣導，不管物件大小、是否易碎，都不能拋丟，「要輕拿輕放」，認為蔡員行為已違反公司內部野蠻操作規定，依規記大過1支。

物流公司再指，蔡員去年勞動節當日本應到班，卻只因主管委託同組人員代為轉達負責路線，蔡員情緒就暴走，直接再公司群組開罵同事「我好像不是你請的」，還嗆主管為何不直接跟他說，反而要請其他同事轉達，飆罵「我給你面子你是組長」、「不要三代沒做官，這代做最大好嗎」，當時主管曾回覆手頭尚在處理其他要事，沒想到蔡員直接退出群組，隔日直接曠班。

公司無奈表示，當下一再打電話給蔡員都未見回音，只能緊急調度其他當班同仁接手，之後整個月也不見蔡員依程序補請假，才以曠職論處，依規記大過1支。

事過月餘，蔡員去年6 月間再無故不願上門收取快件，並且要求客戶自行搬下樓，又不滿遭客訴，直接回嗆客戶「不收了」，並轉身離開。起初公司考量當天業務量龐大，曾一再口頭告誡、要求改善，但溝通多次，類似情況仍不斷發生，蔡員態度也未見好轉，才決定記大過1支懲處。蔡員累計滿3大過，物流公司在去年7月19日解雇他。

蔡員卻提起民事訴訟，先稱確實曾拋幾件「軟件包裹」到貨車深處，但堅稱絕對不會造成物件損壞，至於客訴案件，是因當日送貨時程緊迫，才無法協助客戶上下樓搬運，雖遭同一客戶多次投訴，但卻都有滿足其他客戶要求。蔡員認為，自己所犯的過錯並非重複性犯錯，也不是相同事件，但公司僅因單一事件就懲處，明顯違反比例原則，又以此為由解雇，有違解雇的最後手段原則。