親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陸客來台吃遍各地小吃 直呼「非常普通」掀網戰

50年後再拚登月 NASA這次為何堅持「女士優先」？

酒駕害死女友冥婚換和解 醉男再開車撞死孝子判關6年半

2019-07-16 11:06聯合報 記者林孟潔╱即時報導

男子李聖光第三度酒駕上路，撞死孝順的林姓軍人。本報資料照片
男子李聖光第三度酒駕上路，撞死孝順的林姓軍人。本報資料照片
分享
男子李聖光曾酒駕闖紅燈害死女友，事後冥婚、賠錢換得和解，檢方處分不起訴；他2014年再度酒駕被逮，判刑3月確定，未料他仍不知悔改，去年初第三度酒駕上路，超速越線駛入對向車道超車，撞死騎機車的林姓現役軍人，一、二審均依酒駕致人於死罪判6年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

李聖光去年1月2日中午先在汐止某釣蝦場喝4罐啤酒，事後開車到基隆巡視自己的夾娃娃機，直到晚間6時許，又在超商喝2罐啤酒後開車返家，中途行經沿工建路往明德二路行駛時，以超過時速60公里跨越分向限制線，逆向超車，撞上林男。

據了解，林男是家中獨子，非常孝順，為了減輕家中負擔才擔任志願役。林被撞後機車滑行20公尺遠，撞擊路邊車輛後起火燃燒，林因出血性休克、頸部開放性傷口、多處骨折、起胸等，傷重送醫不治。

李聖光酒測值高達0.66毫克，事後坦承犯行；判決指出，李2008年就因酒駕騎機車發生車禍，造成後座女友身亡，事後和家屬和解，換得檢方處分不起訴；而他2014年再度酒後駕車被逮，判刑3月確定，去年是他第三度酒駕，更帶走第二條無辜的生命。

判決指出，家屬和檢方建請法院求刑15年，法官考量李聖光在肇事後在現場向倒地的林男下跪道歉，雖然事後有悔悟，且坦承犯行，態度尚佳，但已經是第二次酒駕撞死人，難以憐憫，加上因賠償金額差距過大，未和家屬達成和解，一、二審均判刑6年6月徒刑。民事部分，林男父母向李聖光求償，基隆地方法院今年3月判李應賠償兩人531萬餘元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子李聖光第三度酒駕上路，撞死孝順的林姓軍人。本報資料照片
男子李聖光第三度酒駕上路，撞死孝順的林姓軍人。本報資料照片
分享

酒駕基隆志願役
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

又來！洩密案馬英九無罪定讞 陳師孟要查歷任法官

2019-07-16 10:59

掌摑鄭麗君不起訴 北檢：逾越意見表達合法範圍不可取

2019-07-16 10:02

臉書用假名 身障男騙少女穿薄紗買初夜

2019-07-16 11:21

遭公司用3大過開除怒提告 法官揭他有「3大錯」判敗訴

2019-07-16 11:08

垃圾車司機酒駕第4次撞死老婦 法官認無逃亡之虞予交保

2019-07-16 11:44

北市府工務局貪汙案 技工與廠商遭起訴

2019-07-16 11:44

不滿馬英九無罪 律師告發高院審判長涉瀆職

2019-07-16 10:59

猛力飛撲害裝置藝術爆裂消氣 受邀參觀的他要賠16萬元

2019-07-16 10:13

掌摑文化部長鄭麗君非妨害公務 資深藝人獲不起訴

2019-07-16 09:44

「好學生要聽老師話」 教授趁女研究生閉眼偷吻舔耳

2019-07-16 08:01

陸配挾台夫遺囑想「住到死」 房地早易主她連敗

2019-07-16 07:34

涉買賣台南土地套利四億 中信老臣張明田聲押

2019-07-16 07:14

超跑釀2死3傷案／富少高額賠償換緩刑 檢另提重罪

2019-07-16 00:09

適用舊法 無法追薪…貪汙女檢陳玉珍判撤職

2019-07-16 00:05

涉賤賣土地 中信銀專委張明田遭約談

2019-07-16 00:01

多輛機車闖進快速道路飆速 PO網統統吃罰單

2019-07-15 19:45

越級搭普悠瑪遇列車長查票 竟嗆「你算什麼東西」

2019-07-15 18:58

超跑競駛自強隧道釀2死3傷 游瀚甯：我都認罪

2019-07-15 17:50

開超跑釀2死3傷高額金和解 公訴檢座突襲質疑法律適用

2019-07-15 17:13

女檢貪2300萬 職務法庭：心中有賄賂怎中立

2019-07-15 17:08

未打方向燈罰3千元 她辯稱從路肩下匝道是「直行」

2019-07-15 16:41

性侵犯提操性100分請求減刑 二審認兩者無關判刑

2019-07-15 16:20

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52

遊艇公司老闆搞婚外情 與女友連帶賠償40萬

2019-07-15 14:20

褲子脫一半就提槍上陣 男持電擊棒劫色判刑７年半

2019-07-15 14:16

未關好車門就啟動升降設備 車受損業主免責

2019-07-15 14:15

毒犯不甘被移送 警分局前噴漆、誣告偵查佐插乾股

2019-07-15 14:05

婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25

8旬老姐生病請女看護 7旬弟趁機玷辱女看護

2019-07-15 13:09

前警總上尉當共諜 3前軍官二審判更輕

2019-07-15 12:48

闖背包客棧霸著不走 男遭起訴侵入住居

2019-07-15 11:31

拖3年還在鑑定 「小燈泡」父親仍盼凶手死刑

2019-07-15 11:31

詐騙施高招虛構「藏鏡人」 被害人前款未取又被騙

2019-07-15 10:18
看更多

熱門文章

婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25

8年前他在救護車接生男嬰 和今天火場救出男童竟同一人

2019-07-15 20:09

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

中信再爆掏空案 檢調約談老臣張明田兄弟

2019-07-15 16:31

短褲露美腿！拖車女神吸引全場目光 真相超尷尬

2019-07-15 20:53

涉買賣台南土地套利四億 中信老臣張明田聲押

2019-07-16 07:14

中信再爆掏空案 約談「外資圈金童」碩河開發董座

2019-07-15 18:57

母不知理髮師是狼 帶女兒上髮廊竟害她被猥褻

2019-07-15 15:04

陸客來台吃遍小吃 直呼「非常普通」網戰翻

2019-07-16 10:10

對嫌開槍 警無奈訴說：沒辦法，不開不是他死就是我亡

2019-07-15 23:20

中壢資源回收場火警黑煙衝天 附近住家關窗出門戴口罩

2019-07-15 14:50

彰化阿公倒車不慎 撞死1歲學步小孫子

2019-07-16 09:15

影／李承翰公祭靈柩覆國旗 同事淚訴：任務結束了

2019-07-16 09:36

1人捕魚疑溺水 苗消全力搜救中

2019-07-15 17:55

拒酒測重罰18萬！為何這群人覺得繳錢才划算？

2019-07-16 09:00

國立大學碩士淪詐欺主嫌 工程師怨：找不到工作才走偏

2019-07-15 14:22

陸配挾台夫遺囑想「住到死」 房地早易主她連敗

2019-07-16 07:34

中信金聲明 公司未被搜索

2019-07-15 18:23

影／桃園嘉里大榮物流再傳大火 疑似焊接火花噴發引燃

2019-07-15 12:02

越級搭普悠瑪遇列車長查票 竟嗆「你算什麼東西」

2019-07-15 18:58

「好學生要聽老師話」 教授趁女研究生閉眼偷吻舔耳

2019-07-16 08:01

影／詐欺犯把水房設在刑事局中打旁 找海七妹管帳

2019-07-15 11:59

竹科工程師約炮後忘付錢 遭警方傳喚嚇壞

2019-07-15 16:56

她一周油錢加餐費僅花1千元 網友：一個月四千省到爆

2019-07-15 12:38

桃園3歲童市場走失警尋獲 母抱緊兒哭得唏哩嘩啦

2019-07-15 12:01

李承翰告別式 靈柩覆蓋國旗、追晉巡官

2019-07-16 08:59

女童誤食超商塑膠叉碎片 廠商登門賠償母仍不滿

2019-07-15 21:30

未打方向燈罰3千元 她辯稱從路肩下匝道是「直行」

2019-07-15 16:41

普悠瑪事故咎責出爐 范植谷1大過2小過最重

2019-07-15 19:22

李承翰公祭李佳芬前往致意 雙手合十不願多言

2019-07-16 10:22

父親節跑性愛趴 國小姐妹花讓家長氣炸

2019-07-15 18:59

掌摑鄭麗君不起訴 北檢：逾越意見表達合法範圍不可取

2019-07-16 10:02

在臉書介紹別人的性生活 18歲女孩犯個資法判刑

2019-07-15 17:49

超跑競駛自強隧道釀2死3傷 游瀚甯：我都認罪

2019-07-15 17:50

影╱好嚇人！男機車騎士橫越馬路 慘遭轎車撞飛

2019-07-15 17:17

台中大里大樓住戶起火 3人嗆傷送醫

2019-07-16 08:56

又來！洩密案馬英九無罪定讞 陳師孟要查歷任法官

2019-07-16 10:59

開超跑釀2死3傷高額金和解 公訴檢座突襲質疑法律適用

2019-07-15 17:13

吃蛋糕兼補鈣？ 客人要求「325隻魩仔魚蛋糕」店家傻眼

2019-07-15 14:33

性侵女兒近700次 狼父判20年6月定讞

2019-07-15 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top