酒駕害死女友冥婚換和解 醉男再開車撞死孝子判關6年半

2019-07-16 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子李聖光第三度酒駕上路，撞死孝順的林姓軍人。本報資料照片 分享 facebook 男子李聖光曾酒駕闖紅燈害死女友，事後冥婚、賠錢換得和解，檢方處分不起訴；他2014年再度酒駕被逮，判刑3月確定，未料他仍不知悔改，去年初第三度酒駕上路，超速越線駛入對向車道超車，撞死騎機車的林姓現役軍人，一、二審均依酒駕致人於死罪判6年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

李聖光去年1月2日中午先在汐止某釣蝦場喝4罐啤酒，事後開車到基隆巡視自己的夾娃娃機，直到晚間6時許，又在超商喝2罐啤酒後開車返家，中途行經沿工建路往明德二路行駛時，以超過時速60公里跨越分向限制線，逆向超車，撞上林男。

據了解，林男是家中獨子，非常孝順，為了減輕家中負擔才擔任志願役。林被撞後機車滑行20公尺遠，撞擊路邊車輛後起火燃燒，林因出血性休克、頸部開放性傷口、多處骨折、起胸等，傷重送醫不治。

李聖光酒測值高達0.66毫克，事後坦承犯行；判決指出，李2008年就因酒駕騎機車發生車禍，造成後座女友身亡，事後和家屬和解，換得檢方處分不起訴；而他2014年再度酒後駕車被逮，判刑3月確定，去年是他第三度酒駕，更帶走第二條無辜的生命。

判決指出，家屬和檢方建請法院求刑15年，法官考量李聖光在肇事後在現場向倒地的林男下跪道歉，雖然事後有悔悟，且坦承犯行，態度尚佳，但已經是第二次酒駕撞死人，難以憐憫，加上因賠償金額差距過大，未和家屬達成和解，一、二審均判刑6年6月徒刑。民事部分，林男父母向李聖光求償，基隆地方法院今年3月判李應賠償兩人531萬餘元。

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