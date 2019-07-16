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猛力飛撲害裝置藝術爆裂消氣 受邀參觀的他要賠16萬元

2019-07-16 10:13聯合報 記者林孟潔╱即時報導

從事室內設計業的李姓男子3年前受邀參加藝術博覽會，未料他猛力飛撲知名藝術家王德瑜的大型充氣裝置藝術，導致作品瞬間爆裂消氣。負責展出作品的「就在藝術公司」提告求償，台北地方法院認為李和藝術公司均有疏失，判李應賠償公司16萬3000元，可上訴。

就在藝術提告主張，公司2016年5月參加在台北市花博爭艷館舉辦的「FORMOSA101藝術博覽會」，展出王德瑜的氣囊型態作品「NO.86-1」。未料，李同年月14日參觀時，未聽從工作人員指示，猛力撲向作品，造成作品三分之一縫合面積破裂，公司也已按作品定價打7折，賠給王德瑜45萬5000元。

公司認為，李故意造成作品毀損，導致公司無法銷售作品，且已經支付45萬餘元的採購成本，另有19萬5000元損失，要求李賠償65萬元。

李抗辯指出，他是受邀參加博覽會，現場同時展出王德瑜的2件作品「NO.86」、「NO.86-1」，他在工作人員引導下和作品互動體驗，現場沒人告訴他作品不能互動，也沒有任何警語告知民眾正確的互動方式，作品破損不能歸責於他，請求法官駁回訴訟。

法官勘驗現場錄影畫面，確認李走到「NO.86-1」作品後方，並高舉雙手向前撲，作品隨即破裂，李也不爭執；而根據李的同行友人、現場工作人員的證述，和李刑事偵查中的說法，認定李並非在工作人員引導下和作品互動，李確實有疏失。

另外，王德瑜歷年作品均為大型氣囊式裝置藝術，特色是以觀眾和作品互動體驗，來探討空間的連結性，顯見王的作品可以經由重置方式，重複呈現作品的價值和理念，重置回復原狀後無損價值，與一般畫作、瓷器等傳統藝術品毀損不同，因此藝術公司稱作品無法修補，不可採信。

法官認為，作品製作、佈建費用包括布料、模型製作、製版、製作人力費用等，共32萬6000元；另認定作品展覽現場警示現標示不清，除了李外還有其他民眾企圖觸碰作品，加上李與作品互動時，一旁沒有工作人員協助指導，藝術公司也有疏失，因此減輕李50%過失責任，判李應給付16萬3000元給藝術公司，可上訴。

藝術家王德瑜作品「NO.86-1」。圖翻攝自就在藝術臉書
藝術家王德瑜作品「NO.86-1」。圖翻攝自就在藝術臉書
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藝術家王德瑜作品「NO.86-1」。圖翻攝自就在藝術臉書
藝術家王德瑜作品「NO.86-1」。圖翻攝自就在藝術臉書
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