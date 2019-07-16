掌摑鄭麗君不起訴 北檢：逾越意見表達合法範圍不可取

2019-07-16 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



資深藝人鄭惠中（左）不滿去蔣化政策，在108年關懷演藝人員春節餐會上賞了文化部長鄭麗君一巴掌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 資深藝人鄭惠中今年初掌摑文化部長鄭麗君引起外界撻伐，事隔幾日，她註冊中國新媒體平台「今日頭條」帳號，發文罵鄭麗君，並用「牠」當作代名詞。台北地檢署調查後因犯罪嫌疑不足，不起訴鄭惠中。至其可能涉及傷害及公然侮辱罪嫌部分，因未據告訴，欠缺訴追要件，無法提起公訴。

北檢調查，演藝人員基金會舉辦「108年關懷演藝人員春節餐會」，是經文化部依法補助經費辦理，並循例邀請文化部長官到場。

演藝人員基金會是從2012年起，依文化部所屬機關（構）辦理影視及流行音樂類補（捐）助業務作業要點第5點第3款規定，每年出具業務計畫書及經費預算書，向文化部申請補助春節等三節聯誼活動費與致贈藝人禮品費共計150萬元，以舉行餐會並慰問貧病藝人。經文化部審核核准後，演藝人員基金會遂籌辦三節餐會，並歷次均發函邀請文化部長官與會。

北檢認定，文化部長參與餐會是基於關懷重視資深藝人，無關公權力事務。

文化部長參與餐會，乃是獲邀以部長貴賓身分與會，並非以經文化部指定演藝人員基金會董事或監察人身分參加。且部長也證稱，其出席餐會，並非基於文化部為監督演藝人員基金會是否按文化部補助意旨確實舉辦相關活動目的，而是代表文化部表達對資深演藝人員、基金會與餐會的重視與關懷。

因此，鄭麗君出席上開餐會時，縱使曾宣達多項文化部政策，然從其參加用意、性質與活動內容觀之，實與公權力行使無關。

北檢查出，文化部長雖於餐會致贈加菜金，然是由部長個人捐贈，並非以公款支應。

鄭麗君雖於出席餐會時，致贈加菜金，然該加菜金並非由文化部公款支應，而是以鄭麗君自費捐獻予演藝人員基金會，經鄭麗君及文化部專門委員證述明確，自非公權力行使範圍。

最後，由於鄭惠中當眾掌摑政務官行為已逾越表達意見合法方法範圍，實不可取，然其所涉傷害及公然侮辱罪嫌部分，因未據告訴而無法訴追。

北檢表示，鄭惠中當眾掌摑政務官行為已逾越表達意見的合法方法範圍，實不可取，然其所涉傷害及公然侮辱罪嫌，均屬告訴乃論之罪，而鄭麗君並未對被告提出告訴，且表達希望不要聚焦在其個人，其有責任讓社會減少第二波暴力發生，呼籲社會冷靜面對衝突，不要複製暴力等語。因此，該部分即因欠缺訴追要件，無法提起公訴。