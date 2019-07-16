掌摑文化部長鄭麗君非妨害公務 資深藝人獲不起訴

2019-07-16 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



資深藝人鄭惠中。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 資深藝人鄭惠中今年初掌摑文化部長鄭麗君引起外界撻伐，事隔幾日，她註冊中國新媒體平台「今日頭條」帳號，發文罵鄭麗君，並用「牠」當作代名詞。台北地檢署調查後，認定鄭麗君當時並非執行公務，不構成妨害公務，且未提告傷害罪，今給予鄭惠中不起訴處分。

鄭惠中從1月2日起一連兩天發文罵鄭麗君，並表示打鄭麗君巴掌讓她完成了一樁心願，「因為我覺得這麼一個沒文化的人當文化部長，簡直是莫名其妙」。

鄭惠中還以「牠」形容鄭麗君說，「牠推翻中華文化、要把建國中學校門框上的禮、義、廉、恥拆除下來、計劃廢除中正紀念堂、撤除儀隊、對年輕人注入不正確的歷史觀、鼓勵斬首蔣公銅像、潑漆（對動手者不處分就是鼓勵）、焚燒青天白日旗，也視而不見，牠可以當文化部長？不令人生氣嗎？還推廣同性戀，可以原諒牠嗎？」

3日，鄭惠中再度發文，使用許多情緒性字眼大罵政府，並表示「我習慣用（牠）字形容牠們」，希望2020用選票把可惡的台獨趕下台，「我感謝同胞給我這麼多的支持鼓勵，讓我更有勇氣面對這件事惹來的官司。」

為釐清鄭麗君是否為公務行程，本次行為是否觸犯妨害公務罪，北檢傳喚她到案說明，訊後檢方諭令限制住居。檢方調查後，因鄭麗君未提告傷害，且當時並非執行公務，不構成妨害公務，今不起訴鄭惠中。