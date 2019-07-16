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陸配挾台夫遺囑想「住到死」 房地早易主她連敗

2019-07-16 07:34聯合報 記者王宏舜╱即時報導

黃姓老翁生前將台北市的房地賣給高姓女子，2013年兒子將房子買回，並提供老父和他再娶的于姓陸配居住。2015年黃姓老翁過世，于婦卻主張丈夫曾自書遺囑，載明「無條件讓她住到死」，拒絕搬遷，並指黃的兒子與福德派出所員警毆打她，求償149萬元。法官認為于婦繼續居住已無正當權源，一、二審皆判她敗訴，她不服，上訴最高法院。

于姓婦人2005年間和黃姓老翁在中國大陸結婚，2011年獲准來台，夫妻就住在爭議中的房地。于婦主張，丈夫2012年4月1日曾自書遺囑，說要讓她「住到死」，不准任何人有異議，但黃的兒子以偽造文書方式侵占房地，惡意趕她走。

于婦認為依據遺囑，丈夫和前妻所生的兒子應該讓她「住到死」為止。一審時于婦認為黃的兒子夥同員警擅闖房屋並毆打她，求償60萬元，敗訴後在二審的主張擴增為求償149萬元。

黃的兒子表示，他曾打遷讓房屋訴訟，當時雙方便將「依遺囑法律關係是否有權占用系爭房地？」列為重要爭點，法院歷審都判于婦敗訴，除了命她搬出外，還得按月給付1萬7908元至搬離日止，而她控告傷害罪部分，檢方也處分不起訴確定。

黃的兒子說，當初他買回房子，因基於父子之情才讓老爸和于婦一起居住，在父親死後，陸配根本沒有繼續居住的權利。

高院認為，于婦雖提出丈夫的遺囑當可以「住到死」的依據，但是黃姓老翁在書立遺囑時，就已經不是房地所有人了，遺囑無從處分房地，「老爹的承諾無從拘束兒子」，于婦的主張不可採。

于婦聲稱去年7月19日曾被黃的黃子、福德派出所曾姓警員等3人毆傷，並提出台北市立聯合醫院和平院區、台大醫院的驗傷單佐證，高院也認為這充其量只能證明她有到醫院就診，況且台北地檢署已調查完備，認定無須賠償。

于婦不滿官司接連敗訴，本件仍堅持上訴最高法院。

黃姓老翁生前將台北市的房地賣給高姓女子，2013年兒子將房子買回，供老父和他再娶...
黃姓老翁生前將台北市的房地賣給高姓女子，2013年兒子將房子買回，供老父和他再娶的于姓陸配居住。2015年黃姓老翁過世，于婦卻主張丈夫曾自書遺囑，載明「無條件讓她住到死」，拒絕搬遷。記者王宏舜／攝影
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北市陸配台大醫院
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