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涉買賣台南土地套利四億 中信老臣張明田聲押

涉買賣台南土地套利四億 中信老臣張明田聲押

2019-07-16 07:14聯合報 記者張宏業╱即時報導

中信銀董事長室專委張明田被控透過弟媳巫春香當人頭，購入台南市北門附近一塊土地，養地3年後，巫春香再將土地高價賣給張明田實質掌控的永約公司，賺取4億2000萬元價差，而永約支付的價金，竟來自內湖購地案不法所得；台北地檢署昨天搜索約談張明田及胞弟張明人到案，由於2人供述不一，檢察官郭進昌今晨以串證之虞聲押張氏兄弟，巫春香100萬交保。

此外，調查局北機站懷疑中信金以低於市價64億元，將松壽大樓賤售給前碩河開發董座詹偉立，為釐清土地鑑價有無不實，昨天一併搜索麗業、宏大、歐亞不動產估價師事務所，帶回詹偉立、中信銀行舍管理部副理柯弘達等人偵訊，北檢訊後命詹偉立交保100萬元，其餘人50至100萬元交保。

43歲詹偉立曾任亞太置地台灣區總經理、花旗不動產私募基金東北亞總經理，現為子樂投資總裁，因先後標下中信金大樓與西門町萬國大樓，被喻「外資圈地產金童」，還曾被時尚雜誌列為風格男人，此次捲入購地案遭約談，震撼外資圈。

據調查，中信銀2012年擴充行政大樓，張明田涉透過永約公司與長虹建設共同投資該土地賺取價差，致中信銀損失1億8000萬元。張明田之後又以51億元將土地賣回中信銀，讓中信銀損失7億多。這2筆交易讓張明田家族獲利近9億元，法院一審判張明田15年徒刑、張明人14年。

檢方查出，中信銀在2012年要處分台南北門路一塊土地，張明田透過巫春香以低價9600萬元購入，2015年再用高價5億2500萬元轉賣給永約公司，賺取4億2000萬元價差；辦案人員交叉比對金流，查出永約支付的購地款來自內湖購地案的掏空不法所得。

此外，中信金信義總部（松壽大樓）2012年標售前，估價市值約215億元，但2015年卻以151億元售給碩河開發，價差64億元，檢調懷疑張明田涉嫌與估價師勾串製作不實鑑價報告，全案朝違反金融控股法罪偵辦。

中信金老臣張明田胞弟張明仁遭檢方聲押。記者葉信菉／攝影
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中信金老臣張明田弟媳巫春香交保100萬元。記者葉信菉／攝影
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前碩河開發董座詹偉立捲入購地案被交保100萬元。本報資料照片
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中信北門
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