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中信張明田兄弟疑賤賣不動產遭約談

2019-07-15 23:16聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

中信銀董事長室專委張明田先前因為內湖購地案遭判刑，檢調追查發現他疑涉嫌賤賣中信位於台南的不動產及北市松壽大樓給弟媳、慶瑞開發董事長巫春香。台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分9路搜索並約談張及胞弟張明人、巫女等9人，全案朝違反金融控股公司法特別背信罪方向偵辦。

中信銀董事長室專委張明田疑涉嫌中信出售位於台南的不動產及北市松壽大樓時，賤賣給弟...
中信銀董事長室專委張明田疑涉嫌中信出售位於台南的不動產及北市松壽大樓時，賤賣給弟媳、慶瑞開發董事長巫春香。台北地檢署昨天指揮調查局北機站，兵分9路搜索並約談張及胞弟張明人（圖）、巫女等9人。記者葉信菉／攝影
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中信銀董事長室專委張明田疑涉嫌中信出售位於台南的不動產及北市松壽大樓時，賤賣給弟...
中信銀董事長室專委張明田疑涉嫌中信出售位於台南的不動產及北市松壽大樓時，賤賣給弟媳、慶瑞開發董事長巫春香（圖）。台北地檢署昨天指揮調查局北機站，兵分9路搜索並約談張及胞弟張明人、巫女等9人。記者葉信菉／攝影
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