超跑競駛自強隧道釀2死3傷 游瀚甯：我都認罪

2019-07-15 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



富少游瀚甯去年駕駛藍寶堅尼小牛超跑，在自強隧道失控撞擊工程車，釀成2死3傷，遭依過失只死罪起訴。今日士林地方法院首開，游瀚甯坦承犯行，但公訴檢察官當庭提出疑義，需要審酌是否刑法185條狀況，游瀚甯庭後表示，「我都認罪，但法律部分要再請教律師」。

游瀚甯今日穿著白襯衫、西裝褲、皮鞋，已正式裝扮出庭，與律師步入法院，無特殊表情，不發一語。他在庭上坦承全部犯罪事實，庭後受訪說，「關於罪行部分，我都有認罪」。

至於檢察官在法庭上提到要審酌是否有185條範疇，游則說，「法律部分我是不懂，我會再請教律師」。

辯護律師劉上銘指出，今日都是以過失致死部分做認罪答辯，也沒有任何證據要調查，但公訴檢察官「臨時突然之間追的185條，法條內容複雜」，法條罪責在本案中，因有人傷亡，最低刑度是七年以上有期徒刑。

劉上銘表示，檢方沒有相關事證與185條相關，偵查過程中也都沒有提及，追加內容有和庭上說明。游瀚甯聽到問律師「這條是不是很重」，律師回答「非常的重」，游則回應，「那他了解了」。