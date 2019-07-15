開超跑釀2死3傷高額金和解 公訴檢座突襲質疑法律適用

2019-07-15 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



心靈海集團富少游瀚甯，去年駕駛藍寶堅尼小牛超跑，以時速128公里行駛進入自強隧道，失控撞擊隧道內工程車釀成2死3傷，遭依過失致死罪嫌起訴。士林地方法院今日首開，游瀚甯坦承犯行，並與被害家屬高額和解，公訴檢察官當庭提出質疑，犯罪事實是否有刑法185條範疇，法官諭知全案移審理庭。

公訴檢察官指出，游瀚甯在隧道飆車，是否有無刑法第185條第1、2項範疇，在公眾往來之處，因而致人於死，「具有灰色空間」，庭上需要嚴謹斟酌，應由合議庭討論。檢察官也說，不先預設立場，只是提出質疑，此案社會關注應審慎討論。

今日游瀚甯在2為辯護律師陪同下出庭，他坦承全部犯行，並以和劉女、張姓工人的家屬和解。2名辯護律師也針對刑法276條過失致死罪做答辯，坦承全部犯罪事實，願意以社會勞動，或其他對社會有益之事，求得悔過機會。

劉姓辯護律師稱，被告對自己魯莽甚至是愚蠢的行為，沒有任何否認，且向檢方說明的超跑車況，並卸責之詞。游瀚甯在去年7月21日、8月12日，沒有委由辯護人，親自分別與劉姓女友家屬和張姓工程人員家屬談和解，且以高額的和解金達成和解，並簽下保密協議。

劉辯護人指出，劉女家經濟不錯，死者家屬並非因金錢大小和解，而是游瀚甯承認不當駕駛，也沒有卸責，為了彌補自我檢討，希望正取悔改機會，在學校擔任「交通導護」工作，用來彌補魯莽的駕駛行為。

這時公訴檢察官起身指出，游瀚甯的犯罪行為是否涉及刑法185條，並打電話向偵查組檢座商討。辯護人對於檢察官突襲行為，當庭說，游沒有在隧道中飆車，起訴書的證詞也都沒有提到「相約競速」，是否所有的超速罰單都要用刑法185條。