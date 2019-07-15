女檢貪2300萬 職務法庭：心中有賄賂怎中立

2019-07-15 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



女檢察官陳玉珍利用分案規則，以「後案併前案」方式長期包庇賭博性電玩業者，收賄達2300萬。陳女被依貪汙治罪條例起訴，高等法院判陳玉珍和同案被告、涉洗錢的郭學廉各12年、6月徒刑，並沒收不法所得，最高法院今年2月駁回上訴定讞。監察院2013年彈劾陳女和郭，職務法庭今判陳玉珍撤職，停止任用5年；郭則不受懲戒。職務法庭批，若國家權力不能中立或獨立，喪失平息紛爭的功能，沒資格稱為司法。

職務法庭在審理時，先界定陳玉珍被移送懲戒的違失行為期間，確認是發生在1999年至2011年間，當時法官法(2012年7月6日施行)還未施行，公務員懲戒法也還沒有修正，她所適用的是2015年前5月20日修正前的公務員懲戒法。

職務法庭指出，「清廉」對司法實務工作者而言，是最起碼的要求，一個不清廉的法官或檢察官，心中永遠把提供賄賂或不正利益的人，或者自己的利益放在最前面，無法中立。

又授人以柄，沒有立場或膽量拒絕任何來自內、外部的要求或勒索，職務法庭也認為將無法獨立。職務法庭認為，不能中立或獨立的國家權力，必然無法獲得國人的信賴，完全喪失司法平息紛爭的功能，這樣沒有資格稱為司法。

陳玉珍收受賄賂、包庇賭博、偵查案件違法處分不起訴、隱匿貪汙所得、未依法申報財產，職務法庭認為她除了該受刑事處罰外，也應該獲得最嚴厲的懲戒處分，因此依修正前公務員懲戒法規定，並參考現行條文，判她「撤職，並停止任用5年」最重處分。

而前新北地檢署主任檢察官郭學廉部分，監院認為「郭學廉知情」最主要證據，是電玩業者施永華在刑事案件的證詞。但職務法庭認為施在刑案偵查中，沒有明確指出他交付賄款給陳玉珍時，郭學廉曾在現場，也沒有指證他曾在郭學廉面前要求陳玉珍做違背職務的行為，且證詞前後不一，無法推論出郭知道陳婦收賄，判郭不受懲戒。

立法院6月28日三讀修正通過法官法部分條文，未來若法官、檢察官有貪汙行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定，應繳回停職期間所領的薪水。但陳玉珍是適用舊法，她從2012年11月被停職至2019年2月期間，每個月繼續領半薪，這些錢無法追回。