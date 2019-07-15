親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
女子教唆弒母案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

女檢貪2300萬 職務法庭：心中有賄賂怎中立

2019-07-15 17:08聯合報 記者王宏舜╱即時報導

檢察官陳玉珍利用分案規則，以「後案併前案」方式長期包庇賭博性電玩業者，收賄達2300萬。陳女被依貪汙治罪條例起訴，高等法院判陳玉珍和同案被告、涉洗錢的郭學廉各12年、6月徒刑，並沒收不法所得，最高法院今年2月駁回上訴定讞。監察院2013年彈劾陳女和郭，職務法庭今判陳玉珍撤職，停止任用5年；郭則不受懲戒。職務法庭批，若國家權力不能中立或獨立，喪失平息紛爭的功能，沒資格稱為司法。

職務法庭在審理時，先界定陳玉珍被移送懲戒的違失行為期間，確認是發生在1999年至2011年間，當時法官法(2012年7月6日施行)還未施行，公務員懲戒法也還沒有修正，她所適用的是2015年前5月20日修正前的公務員懲戒法。

職務法庭指出，「清廉」對司法實務工作者而言，是最起碼的要求，一個不清廉的法官或檢察官，心中永遠把提供賄賂或不正利益的人，或者自己的利益放在最前面，無法中立。

又授人以柄，沒有立場或膽量拒絕任何來自內、外部的要求或勒索，職務法庭也認為將無法獨立。職務法庭認為，不能中立或獨立的國家權力，必然無法獲得國人的信賴，完全喪失司法平息紛爭的功能，這樣沒有資格稱為司法。

陳玉珍收受賄賂、包庇賭博、偵查案件違法處分不起訴、隱匿貪汙所得、未依法申報財產，職務法庭認為她除了該受刑事處罰外，也應該獲得最嚴厲的懲戒處分，因此依修正前公務員懲戒法規定，並參考現行條文，判她「撤職，並停止任用5年」最重處分。

而前新北地檢署主任檢察官郭學廉部分，監院認為「郭學廉知情」最主要證據，是電玩業者施永華在刑事案件的證詞。但職務法庭認為施在刑案偵查中，沒有明確指出他交付賄款給陳玉珍時，郭學廉曾在現場，也沒有指證他曾在郭學廉面前要求陳玉珍做違背職務的行為，且證詞前後不一，無法推論出郭知道陳婦收賄，判郭不受懲戒。

立法院6月28日三讀修正通過法官法部分條文，未來若法官、檢察官有貪汙行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定，應繳回停職期間所領的薪水。但陳玉珍是適用舊法，她從2012年11月被停職至2019年2月期間，每個月繼續領半薪，這些錢無法追回。

陳玉珍在高院審理期間，數度以「精神狀況欠佳」聲請停止審判，審理時也表現出無法正常對話的樣態；在今年刑案定讞後，她3月7日向北檢執行科報到，入獄服刑。

高檢署前檢察官陳玉珍收賄2300萬元，遭判刑12年定讞，並沒收不法所得；她已入監...
高檢署前檢察官陳玉珍收賄2300萬元，遭判刑12年定讞，並沒收不法所得；她已入監。職務法庭今判陳玉珍撤職，並停止任用5年。陳婦先前刑案出庭時，都有親友「護駕」，甚至動手阻擋媒體拍攝。圖／聯合報系資料照片
分享

陳玉珍檢察官公務員
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

中信再爆掏空案 檢調約談老臣張明田兄弟

2019-07-15 16:31

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

開超跑釀2死3傷高額金和解 公訴檢座突襲質疑法律適用

2019-07-15 17:13

未打方向燈罰3千元 她辯稱從路肩下匝道是「直行」

2019-07-15 16:41

性侵犯提操性100分請求減刑 二審認兩者無關判刑

2019-07-15 16:20

200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52

遊艇公司老闆搞婚外情 與女友連帶賠償40萬

2019-07-15 14:20

褲子脫一半就提槍上陣 男持電擊棒劫色判刑７年半

2019-07-15 14:16

未關好車門就啟動升降設備 車受損業主免責

2019-07-15 14:15

毒犯不甘被移送 警分局前噴漆、誣告偵查佐插乾股

2019-07-15 14:05

婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25

8旬老姐生病請女看護 7旬弟趁機玷辱女看護

2019-07-15 13:09

前警總上尉當共諜 3前軍官二審判更輕

2019-07-15 12:48

闖背包客棧霸著不走 男遭起訴侵入住居

2019-07-15 11:31

拖3年還在鑑定 「小燈泡」父親仍盼凶手死刑

2019-07-15 11:31

詐騙施高招虛構「藏鏡人」 被害人前款未取又被騙

2019-07-15 10:18

教師評鑑未過 副教授恐嚇職員

2019-07-15 01:03

貸個款…為何變詐欺人頭戶？

2019-07-15 01:03

6年A到2千萬 光電廠工程師收回扣證據在小三對話記錄中

2019-07-14 22:52

男子煮燒酒雞試吃不夠味 騎機車外出買米酒被攔檢GG了

2019-07-14 19:19

浩鼎案上訴挨批 士檢：消極不上訴等於斲喪司法公信力

2019-07-14 19:19

油漆工吸太多香蕉水測得酒駕？ 醫院：可能性太低

2019-07-14 16:07

前科犯打醫生打到腦震盪 大法官解釋讓他不用加重其刑

2019-07-14 15:55

青少年姊弟爭吵 虎爸到校教訓兒子遭判拘役

2019-07-14 14:29

副教授教師評鑑未過 竟嗆職員「給我小心點」涉恐嚇

2019-07-14 13:51

女網友跟前夫曖昧 元配嗆「每個人老公都用妳爽」觸法

2019-07-14 13:44

父親在兒子國小時離家出走 年邁請求兒扶養被法官打臉

2019-07-14 12:20

八年級生逃兵單還放鳥檢察官 法官判緩刑：他有躁鬱症

2019-07-14 12:11

阿扁超嗨 來台玻館簽書高唱雙人枕頭

2019-07-14 12:06

悲憐！七旬婦獨居殘破屋 僅剩一面牆與蚊蛇共生

2019-07-14 11:51
看更多

熱門文章

涉教唆男友弒母 女疑用這理由說服他行凶

2019-07-15 00:35

登山客準備登南插天山前失聯 今下午尋獲已無生命跡象

2019-07-14 19:01

她為了要結婚 竟然叫男友殺掉她媽

2019-07-15 01:03

她買鹽酥雞竟被嗆「不到低消別買」 網友看了全怒

2019-07-15 09:25

婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

通緝犯持刀拒捕刺傷2警 遭警開2槍制伏

2019-07-15 02:16

中信再爆掏空案 檢調約談老臣張明田兄弟

2019-07-15 16:31

她批隔壁桌留整盤蝦子浪費 近看才知高手在民間

2019-07-15 10:46

南市青山登山會長登南插天山失蹤 今確定罹難會員不捨

2019-07-14 23:46

6年A到2千萬 光電廠工程師收回扣證據在小三對話記錄中

2019-07-14 22:52

臥室好熱冷氣卻裝在客廳 他突發奇想花小錢搞定

2019-07-15 11:02

她叫男友殺掉她媽 全家驚愕「母女感情很好」

2019-07-15 01:03

中壢資源回收場火警黑煙衝天 附近住家關窗出門戴口罩

2019-07-15 14:50

國立大學碩士淪詐欺主嫌 工程師怨：找不到工作才走偏

2019-07-15 14:22

影／桃園嘉里大榮物流再傳大火 疑似焊接火花噴發引燃

2019-07-15 12:02

6年被性侵700次 女兒上健康教育課才知爸爸錯了

2019-07-15 11:10

學長幫學妹按摩手滑進胸部 賠20萬才換免關

2019-07-15 00:44

影／詐欺犯把水房設在刑事局中打旁 找海七妹管帳

2019-07-15 11:59

她一周油錢加餐費僅花1千元 網友：一個月四千省到爆

2019-07-15 12:38

男大學生謊稱解「車關」性侵學妹 法官判賠80萬元

2019-07-15 00:04

拖3年還在鑑定 「小燈泡」父親仍盼凶手死刑

2019-07-15 11:31

母不知理髮師是狼 帶女兒上髮廊竟害她被猥褻

2019-07-15 15:04

台中東協廣場爆警驅離移工 派出所：柔性勸導早點休息

2019-07-15 09:15

人夫隱瞞已婚身分 性侵女網友被判刑4年6月

2019-07-14 18:18

女涉教唆男友殺母案解剖 一刀刺入動脈斃命

2019-07-15 14:57

緬懷殉職警李承翰 警分局長臉書真情流露

2019-07-14 19:06

登山客疑走岔路失聯 195小時後溪谷尋獲已氣絕

2019-07-15 10:54

教師評鑑未過 副教授恐嚇職員

2019-07-15 01:03

浩鼎案上訴挨批 士檢：消極不上訴等於斲喪司法公信力

2019-07-14 19:19

200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52

竹科工程師約炮後忘付錢 遭警方傳喚嚇壞

2019-07-15 16:56

男子煮燒酒雞試吃不夠味 騎機車外出買米酒被攔檢GG了

2019-07-14 19:19

性侵女兒近700次 狼父判20年6月定讞

2019-07-15 12:20

北市凌晨傳槍響 通緝犯持刀拒捕警開槍制伏

2019-07-15 00:35

8旬老姐生病請女看護 7旬弟趁機玷辱女看護

2019-07-15 13:09

北市內湖康樂街地面冒火 烏龍施工挖破瓦斯管

2019-07-15 15:20

河床冒險救車 失足被水捲走失蹤

2019-07-15 01:03

影／疑因施工鋼樑突出 福和橋上公車閃避不及撞護欄

2019-07-15 15:07

貸個款…為何變詐欺人頭戶？

2019-07-15 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top