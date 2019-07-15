親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
女子教唆弒母案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

未打方向燈罰3千元 她辯稱從路肩下匝道是「直行」

2019-07-15 16:41聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

傅姓女子開車在中山高北上五堵路段，在路肩通行終點前切向左側車道時，未打方向燈被罰3千元。傅女主張從路肩下匝道一路「直行」，打方向燈反而影響行車安全，訴請撤銷罰單。基隆地院認定傅女確有變換車道未打方向燈，自以為不必打方向燈是錯誤認知，駁回傅女告訴。全案可上訴。

判決指出，傅女去年9月18日下午5點多，駕車沿五堵路段路肩北上，並在「路肩通行終點」告示牌前，往左切入車道時未打方向燈。國道公路警察局接獲其他用路人以行車記錄器拍下影片檢舉，依法告發。

傅女接到紅單後提出申訴，台北監理所認定傅女有「行駛高速公路未依規定變換車道」違規事實，傅女不服提起本行政訴訟。

傅女主張，汽車行駛途中要依規定使用方向燈，目的在避免發生碰撞風險。當天她開車沿路肩行駛接近五堵交流道時，是要繼續「直行」下交流道回家，行車方向一直保持北上靠右方向，並無變換車道或超越前車，此時若打左轉方向燈，反而將影響後車行車安全，訴請撤銷原處分。

法院當庭勘驗行車紀錄器錄影畫面，一開始看到裝設行車記錄器的車輛行駛路肩，前方是傅女的車。兩車持續往前行駛，等到畫面到第2秒時，傅女的車開始向左偏移，左側車輪先壓到路肩線，路肩線旁開始有白色虛線。

傅女駕車持續向左偏移，壓過路肩線及白色虛線，接著右輪部分壓在路肩車道線，左輪壓在白色虛線持續向前行駛，最後駛離路肩，過程中未打方向燈。畫面7秒時，右方出現「路肩通行終點」告示牌。

法官認為，傅女未否認開車逐漸進入路肩終點時，偏左駛入外側車道時未打方向燈，但主張一直保持相同方向行駛，並未變換車道，但當地路段已有標線明確區隔，傅女稱未變換車道非事實。

傅女明知已近路肩終點，車輛切回主線車道行駛，為讓其他用路人了解車輛動向，維護自身及他人行車安全應打方向燈。傅女主觀認定不必使用方向燈，以免影響後車行車安全，是對道路交通安全法規的錯誤認知，駁回告訴。

傅姓女子開車在中山高北上五堵路段，從路肩切向左側車道時，未打方向燈被罰3000元...
傅姓女子開車在中山高北上五堵路段，從路肩切向左側車道時，未打方向燈被罰3000元。傅女不服訴請撤銷罰單，基隆地院審理後駁回。記者邱瑞杰／攝影
分享

行車記錄器警察
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

女檢貪2300萬 職務法庭：心中有賄賂怎中立

2019-07-15 17:08

中信再爆掏空案 檢調約談老臣張明田兄弟

2019-07-15 16:31

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

開超跑釀2死3傷高額金和解 公訴檢座突襲質疑法律適用

2019-07-15 17:13

性侵犯提操性100分請求減刑 二審認兩者無關判刑

2019-07-15 16:20

200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52

遊艇公司老闆搞婚外情 與女友連帶賠償40萬

2019-07-15 14:20

褲子脫一半就提槍上陣 男持電擊棒劫色判刑７年半

2019-07-15 14:16

未關好車門就啟動升降設備 車受損業主免責

2019-07-15 14:15

毒犯不甘被移送 警分局前噴漆、誣告偵查佐插乾股

2019-07-15 14:05

婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25

8旬老姐生病請女看護 7旬弟趁機玷辱女看護

2019-07-15 13:09

前警總上尉當共諜 3前軍官二審判更輕

2019-07-15 12:48

闖背包客棧霸著不走 男遭起訴侵入住居

2019-07-15 11:31

拖3年還在鑑定 「小燈泡」父親仍盼凶手死刑

2019-07-15 11:31

詐騙施高招虛構「藏鏡人」 被害人前款未取又被騙

2019-07-15 10:18

教師評鑑未過 副教授恐嚇職員

2019-07-15 01:03

貸個款…為何變詐欺人頭戶？

2019-07-15 01:03

6年A到2千萬 光電廠工程師收回扣證據在小三對話記錄中

2019-07-14 22:52

男子煮燒酒雞試吃不夠味 騎機車外出買米酒被攔檢GG了

2019-07-14 19:19

浩鼎案上訴挨批 士檢：消極不上訴等於斲喪司法公信力

2019-07-14 19:19

油漆工吸太多香蕉水測得酒駕？ 醫院：可能性太低

2019-07-14 16:07

前科犯打醫生打到腦震盪 大法官解釋讓他不用加重其刑

2019-07-14 15:55

青少年姊弟爭吵 虎爸到校教訓兒子遭判拘役

2019-07-14 14:29

副教授教師評鑑未過 竟嗆職員「給我小心點」涉恐嚇

2019-07-14 13:51

女網友跟前夫曖昧 元配嗆「每個人老公都用妳爽」觸法

2019-07-14 13:44

父親在兒子國小時離家出走 年邁請求兒扶養被法官打臉

2019-07-14 12:20

八年級生逃兵單還放鳥檢察官 法官判緩刑：他有躁鬱症

2019-07-14 12:11

阿扁超嗨 來台玻館簽書高唱雙人枕頭

2019-07-14 12:06

悲憐！七旬婦獨居殘破屋 僅剩一面牆與蚊蛇共生

2019-07-14 11:51
看更多

熱門文章

涉教唆男友弒母 女疑用這理由說服他行凶

2019-07-15 00:35

登山客準備登南插天山前失聯 今下午尋獲已無生命跡象

2019-07-14 19:01

她為了要結婚 竟然叫男友殺掉她媽

2019-07-15 01:03

她買鹽酥雞竟被嗆「不到低消別買」 網友看了全怒

2019-07-15 09:25

婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

通緝犯持刀拒捕刺傷2警 遭警開2槍制伏

2019-07-15 02:16

中信再爆掏空案 檢調約談老臣張明田兄弟

2019-07-15 16:31

她批隔壁桌留整盤蝦子浪費 近看才知高手在民間

2019-07-15 10:46

南市青山登山會長登南插天山失蹤 今確定罹難會員不捨

2019-07-14 23:46

6年A到2千萬 光電廠工程師收回扣證據在小三對話記錄中

2019-07-14 22:52

臥室好熱冷氣卻裝在客廳 他突發奇想花小錢搞定

2019-07-15 11:02

她叫男友殺掉她媽 全家驚愕「母女感情很好」

2019-07-15 01:03

中壢資源回收場火警黑煙衝天 附近住家關窗出門戴口罩

2019-07-15 14:50

國立大學碩士淪詐欺主嫌 工程師怨：找不到工作才走偏

2019-07-15 14:22

影／桃園嘉里大榮物流再傳大火 疑似焊接火花噴發引燃

2019-07-15 12:02

6年被性侵700次 女兒上健康教育課才知爸爸錯了

2019-07-15 11:10

學長幫學妹按摩手滑進胸部 賠20萬才換免關

2019-07-15 00:44

影／詐欺犯把水房設在刑事局中打旁 找海七妹管帳

2019-07-15 11:59

她一周油錢加餐費僅花1千元 網友：一個月四千省到爆

2019-07-15 12:38

男大學生謊稱解「車關」性侵學妹 法官判賠80萬元

2019-07-15 00:04

拖3年還在鑑定 「小燈泡」父親仍盼凶手死刑

2019-07-15 11:31

母不知理髮師是狼 帶女兒上髮廊竟害她被猥褻

2019-07-15 15:04

台中東協廣場爆警驅離移工 派出所：柔性勸導早點休息

2019-07-15 09:15

人夫隱瞞已婚身分 性侵女網友被判刑4年6月

2019-07-14 18:18

女涉教唆男友殺母案解剖 一刀刺入動脈斃命

2019-07-15 14:57

緬懷殉職警李承翰 警分局長臉書真情流露

2019-07-14 19:06

登山客疑走岔路失聯 195小時後溪谷尋獲已氣絕

2019-07-15 10:54

教師評鑑未過 副教授恐嚇職員

2019-07-15 01:03

浩鼎案上訴挨批 士檢：消極不上訴等於斲喪司法公信力

2019-07-14 19:19

200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52

竹科工程師約炮後忘付錢 遭警方傳喚嚇壞

2019-07-15 16:56

男子煮燒酒雞試吃不夠味 騎機車外出買米酒被攔檢GG了

2019-07-14 19:19

性侵女兒近700次 狼父判20年6月定讞

2019-07-15 12:20

北市凌晨傳槍響 通緝犯持刀拒捕警開槍制伏

2019-07-15 00:35

8旬老姐生病請女看護 7旬弟趁機玷辱女看護

2019-07-15 13:09

北市內湖康樂街地面冒火 烏龍施工挖破瓦斯管

2019-07-15 15:20

河床冒險救車 失足被水捲走失蹤

2019-07-15 01:03

影／疑因施工鋼樑突出 福和橋上公車閃避不及撞護欄

2019-07-15 15:07

貸個款…為何變詐欺人頭戶？

2019-07-15 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top