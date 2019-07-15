未打方向燈罰3千元 她辯稱從路肩下匝道是「直行」

2019-07-15 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



傅姓女子開車在中山高北上五堵路段，在路肩通行終點前切向左側車道時，未打方向燈被罰3千元。傅女主張從路肩下匝道一路「直行」，打方向燈反而影響行車安全，訴請撤銷罰單。基隆地院認定傅女確有變換車道未打方向燈，自以為不必打方向燈是錯誤認知，駁回傅女告訴。全案可上訴。

判決指出，傅女去年9月18日下午5點多，駕車沿五堵路段路肩北上，並在「路肩通行終點」告示牌前，往左切入車道時未打方向燈。國道公路警察局接獲其他用路人以行車記錄器拍下影片檢舉，依法告發。

傅女接到紅單後提出申訴，台北監理所認定傅女有「行駛高速公路未依規定變換車道」違規事實，傅女不服提起本行政訴訟。

傅女主張，汽車行駛途中要依規定使用方向燈，目的在避免發生碰撞風險。當天她開車沿路肩行駛接近五堵交流道時，是要繼續「直行」下交流道回家，行車方向一直保持北上靠右方向，並無變換車道或超越前車，此時若打左轉方向燈，反而將影響後車行車安全，訴請撤銷原處分。

法院當庭勘驗行車紀錄器錄影畫面，一開始看到裝設行車記錄器的車輛行駛路肩，前方是傅女的車。兩車持續往前行駛，等到畫面到第2秒時，傅女的車開始向左偏移，左側車輪先壓到路肩線，路肩線旁開始有白色虛線。

傅女駕車持續向左偏移，壓過路肩線及白色虛線，接著右輪部分壓在路肩車道線，左輪壓在白色虛線持續向前行駛，最後駛離路肩，過程中未打方向燈。畫面7秒時，右方出現「路肩通行終點」告示牌。

法官認為，傅女未否認開車逐漸進入路肩終點時，偏左駛入外側車道時未打方向燈，但主張一直保持相同方向行駛，並未變換車道，但當地路段已有標線明確區隔，傅女稱未變換車道非事實。