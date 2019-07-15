中信再爆掏空案 檢調約談老臣張明田兄弟

2019-07-15 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



中信銀董事長室專委張明田。 聯合報系資料照片／記者陳俊智攝影 分享 facebook 中信銀董事長室專委張明田先前因內湖購地案遭判刑，檢調追查發現，張疑涉嫌中信出售位於台南的不動產及北市松壽大樓時，賤賣給弟媳、慶瑞開發董事長巫春香。台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分9路搜索並約談張及胞弟張明人、巫女等9人，全案朝違反金融控股公司法特別背信罪方向偵辦。

2015年間，中信以51億4000萬元買下長虹建設內湖房地作為資訊機房，戴德梁行董事總經理顏炳立曾稱長虹願意讓價，中信「買得漂亮」；但金管會質疑此案涉違法套取價差。

檢調懷疑，中信銀董事長室專門委員張明田弟妹巫春香出任永約開發董事，與中信銀內部人士裡應外合利用人頭子公司與建商合購土地，再以高價轉賣給中信銀，從中套利10億餘元。

檢調從中信購地案查出案外案，懷疑張明田在2012年8月間的台南不動產交易案與松壽大樓交易案「動手腳」，張明田參與兩件處分案，而張明人夫婦則參與台南不動產交易案。前案以9千多萬元售出，後案則以151億元售出。

案經蒐證後，檢察官郭進昌今大舉發動搜索行動，約談巫春香、張明田、張的胞弟張明人（巫女丈夫）、中信銀主祕陳永晉、中信銀行舍管理部副理柯弘達等9名被告及19名證人，晚間移送複訊後不排除祭出強制處分。