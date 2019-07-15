性侵犯提操性100分請求減刑 二審認兩者無關判刑

2019-07-15 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿忠」被控性侵害個人工作室女郎「美美」，他提出國、高中時期導師對他的評語「品學兼優、名列前茅」，國中操性成績為89分至100分，高中時擔任6個學期班長，以及「富有愛心，捐血救人」請求減刑，二審認時隔已久，難認有關連性，與他所犯強制性交無關，將他判刑3年6月。可上訴三審。

台中高分院查出，「阿忠」前年到「美美」經營個人工作室消費，而認識「美美」，兩人成為男女朋友，但交往後兩人時常爭吵，同年底，他前往工作室拿小盆栽放在她額頭上，恐嚇要砸下去，性侵害被害人，經被害人的室友陳女聽到哭泣聲，通知友人報警查獲。 「阿忠」的辯護律師提出他國中訓導資料卡2張、導師評語彩色影本獎盃照片影本、高中導師推薦函正本及捐血證明單影本，請求減刑從輕判刑。

國中導師評語內容「阿忠在校求學期間，因品行端正，故表現極為優良，獲學校給予記獎勵12次、記小功18次，且操行成績十分良好，為89分至100分間，有學校所出具訓導資料卡可憑」；期間，導師對他的評語為「品學兼優、名列前茅」，並榮獲台中市長頒發獎盃。

其次，高中導師推薦函，認為「阿忠」在學表現傑出，且曾擔任高中時6個學期班長職務，熱心負責，且帶領同學參加英語歌唱比賽、教室布置、園遊會、運動會、創意入場，富有責任並榮獲佳績，難能可貴是自其高中畢業，迄大學畢業後多年，每逢年過節，皆對導師以書信卡片噓寒問暖，誠屬不易。

此外，「阿認」富有愛心，捐血助人：他曾多次捐血，足見富有愛心，且樂於助人，此有「醫療財團法人台灣血液基金會」捐血紀錄証明單可証。

二審認為，辯護律師所提「阿忠」就讀國、高中時期操行資料及高中導師推薦函，固可說明他於國、高中時期之就學及品行狀況，以及高中導師個人對被告就學時期之認知、畢業後對師長之態度，惟「阿忠」於本案行為時年近35歲，距離12至18歲之國、高中時期，已有23至17年之久。

合議庭認為時間相隔已久，並非屬「阿忠」現時的素行資料，於時序上難認有何關連性，且於性質上與他所為強制性交犯行無關。

判決書指出，「阿忠」於2017年10月間，前往「美美」所經營個人工作室消費而認識她，並於同年10月底至11月間成為男女朋友，交往後二人迭因細故而有爭執。

同年12月28日，二人又因故發生衝突，他於29日上午，再前往工作室，要求「美美」正在服務的客人先離開後，將她壓制於床上，欲強行脫去她衣褲，遭她反抗拒絕。 「阿忠」即掌摑她臉部6、7下，再手持房內之小盆栽，放在她額頭上方，向她恫稱「我砸下去好不好？」，見她未予理會，便將小盆栽放回原處，再將她自床上拖至地板上，性侵被害人得逞。