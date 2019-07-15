親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
女子教唆弒母案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

誰說勞退基金會破產 這筆錢一定領得到

性侵犯提操性100分請求減刑 二審認兩者無關判刑

2019-07-15 16:20聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿忠」被控性侵害個人工作室女郎「美美」，他提出國、高中時期導師對他的評語「品學兼優、名列前茅」，國中操性成績為89分至100分，高中時擔任6個學期班長，以及「富有愛心捐血救人」請求減刑，二審認時隔已久，難認有關連性，與他所犯強制性交無關，將他判刑3年6月。可上訴三審。

台中高分院查出，「阿忠」前年到「美美」經營個人工作室消費，而認識「美美」，兩人成為男女朋友，但交往後兩人時常爭吵，同年底，他前往工作室拿小盆栽放在她額頭上，恐嚇要砸下去，性侵害被害人，經被害人的室友陳女聽到哭泣聲，通知友人報警查獲。 「阿忠」的辯護律師提出他國中訓導資料卡2張、導師評語彩色影本獎盃照片影本、高中導師推薦函正本及捐血證明單影本，請求減刑從輕判刑。

國中導師評語內容「阿忠在校求學期間，因品行端正，故表現極為優良，獲學校給予記獎勵12次、記小功18次，且操行成績十分良好，為89分至100分間，有學校所出具訓導資料卡可憑」；期間，導師對他的評語為「品學兼優、名列前茅」，並榮獲台中市長頒發獎盃。

其次，高中導師推薦函，認為「阿忠」在學表現傑出，且曾擔任高中時6個學期班長職務，熱心負責，且帶領同學參加英語歌唱比賽、教室布置、園遊會、運動會、創意入場，富有責任並榮獲佳績，難能可貴是自其高中畢業，迄大學畢業後多年，每逢年過節，皆對導師以書信卡片噓寒問暖，誠屬不易。

此外，「阿認」富有愛心，捐血助人：他曾多次捐血，足見富有愛心，且樂於助人，此有「醫療財團法人台灣血液基金會」捐血紀錄証明單可証。

二審認為，辯護律師所提「阿忠」就讀國、高中時期操行資料及高中導師推薦函，固可說明他於國、高中時期之就學及品行狀況，以及高中導師個人對被告就學時期之認知、畢業後對師長之態度，惟「阿忠」於本案行為時年近35歲，距離12至18歲之國、高中時期，已有23至17年之久。

合議庭認為時間相隔已久，並非屬「阿忠」現時的素行資料，於時序上難認有何關連性，且於性質上與他所為強制性交犯行無關。

判決書指出，「阿忠」於2017年10月間，前往「美美」所經營個人工作室消費而認識她，並於同年10月底至11月間成為男女朋友，交往後二人迭因細故而有爭執。

同年12月28日，二人又因故發生衝突，他於29日上午，再前往工作室，要求「美美」正在服務的客人先離開後，將她壓制於床上，欲強行脫去她衣褲，遭她反抗拒絕。 「阿忠」即掌摑她臉部6、7下，再手持房內之小盆栽，放在她額頭上方，向她恫稱「我砸下去好不好？」，見她未予理會，便將小盆栽放回原處，再將她自床上拖至地板上，性侵被害人得逞。

經被害人報警，「阿忠」的辯護律師提出他國、高中導師評語、以及捐血證明，請求減刑，合議庭認難認於時間上、性質上與本案具有相當關連性，均不得作為刑法第57條所稱犯罪行為人之品行資料，依強制性交罪判刑3年6月。

男子「阿忠」被控性侵女子，他提出導師對他的評語「品學兼優、名列前茅」，以及「富有...
男子「阿忠」被控性侵女子，他提出導師對他的評語「品學兼優、名列前茅」，以及「富有愛心，捐血救人」請求減刑，二審以難認有關連性，與他所犯強制性交無關，將他判刑3年6月。圖／本報資料照
分享

捐血愛心
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

女檢貪2300萬 職務法庭：心中有賄賂怎中立

2019-07-15 17:08

中信再爆掏空案 檢調約談老臣張明田兄弟

2019-07-15 16:31

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

開超跑釀2死3傷高額金和解 公訴檢座突襲質疑法律適用

2019-07-15 17:13

未打方向燈罰3千元 她辯稱從路肩下匝道是「直行」

2019-07-15 16:41

200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52

遊艇公司老闆搞婚外情 與女友連帶賠償40萬

2019-07-15 14:20

褲子脫一半就提槍上陣 男持電擊棒劫色判刑７年半

2019-07-15 14:16

未關好車門就啟動升降設備 車受損業主免責

2019-07-15 14:15

毒犯不甘被移送 警分局前噴漆、誣告偵查佐插乾股

2019-07-15 14:05

婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25

8旬老姐生病請女看護 7旬弟趁機玷辱女看護

2019-07-15 13:09

前警總上尉當共諜 3前軍官二審判更輕

2019-07-15 12:48

闖背包客棧霸著不走 男遭起訴侵入住居

2019-07-15 11:31

拖3年還在鑑定 「小燈泡」父親仍盼凶手死刑

2019-07-15 11:31

詐騙施高招虛構「藏鏡人」 被害人前款未取又被騙

2019-07-15 10:18

教師評鑑未過 副教授恐嚇職員

2019-07-15 01:03

貸個款…為何變詐欺人頭戶？

2019-07-15 01:03

6年A到2千萬 光電廠工程師收回扣證據在小三對話記錄中

2019-07-14 22:52

男子煮燒酒雞試吃不夠味 騎機車外出買米酒被攔檢GG了

2019-07-14 19:19

浩鼎案上訴挨批 士檢：消極不上訴等於斲喪司法公信力

2019-07-14 19:19

油漆工吸太多香蕉水測得酒駕？ 醫院：可能性太低

2019-07-14 16:07

前科犯打醫生打到腦震盪 大法官解釋讓他不用加重其刑

2019-07-14 15:55

青少年姊弟爭吵 虎爸到校教訓兒子遭判拘役

2019-07-14 14:29

副教授教師評鑑未過 竟嗆職員「給我小心點」涉恐嚇

2019-07-14 13:51

女網友跟前夫曖昧 元配嗆「每個人老公都用妳爽」觸法

2019-07-14 13:44

父親在兒子國小時離家出走 年邁請求兒扶養被法官打臉

2019-07-14 12:20

八年級生逃兵單還放鳥檢察官 法官判緩刑：他有躁鬱症

2019-07-14 12:11

阿扁超嗨 來台玻館簽書高唱雙人枕頭

2019-07-14 12:06

悲憐！七旬婦獨居殘破屋 僅剩一面牆與蚊蛇共生

2019-07-14 11:51
看更多

熱門文章

涉教唆男友弒母 女疑用這理由說服他行凶

2019-07-15 00:35

登山客準備登南插天山前失聯 今下午尋獲已無生命跡象

2019-07-14 19:01

她為了要結婚 竟然叫男友殺掉她媽

2019-07-15 01:03

她買鹽酥雞竟被嗆「不到低消別買」 網友看了全怒

2019-07-15 09:25

婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05

通緝犯持刀拒捕刺傷2警 遭警開2槍制伏

2019-07-15 02:16

中信再爆掏空案 檢調約談老臣張明田兄弟

2019-07-15 16:31

她批隔壁桌留整盤蝦子浪費 近看才知高手在民間

2019-07-15 10:46

南市青山登山會長登南插天山失蹤 今確定罹難會員不捨

2019-07-14 23:46

6年A到2千萬 光電廠工程師收回扣證據在小三對話記錄中

2019-07-14 22:52

臥室好熱冷氣卻裝在客廳 他突發奇想花小錢搞定

2019-07-15 11:02

她叫男友殺掉她媽 全家驚愕「母女感情很好」

2019-07-15 01:03

中壢資源回收場火警黑煙衝天 附近住家關窗出門戴口罩

2019-07-15 14:50

國立大學碩士淪詐欺主嫌 工程師怨：找不到工作才走偏

2019-07-15 14:22

影／桃園嘉里大榮物流再傳大火 疑似焊接火花噴發引燃

2019-07-15 12:02

6年被性侵700次 女兒上健康教育課才知爸爸錯了

2019-07-15 11:10

學長幫學妹按摩手滑進胸部 賠20萬才換免關

2019-07-15 00:44

影／詐欺犯把水房設在刑事局中打旁 找海七妹管帳

2019-07-15 11:59

她一周油錢加餐費僅花1千元 網友：一個月四千省到爆

2019-07-15 12:38

男大學生謊稱解「車關」性侵學妹 法官判賠80萬元

2019-07-15 00:04

拖3年還在鑑定 「小燈泡」父親仍盼凶手死刑

2019-07-15 11:31

母不知理髮師是狼 帶女兒上髮廊竟害她被猥褻

2019-07-15 15:04

台中東協廣場爆警驅離移工 派出所：柔性勸導早點休息

2019-07-15 09:15

人夫隱瞞已婚身分 性侵女網友被判刑4年6月

2019-07-14 18:18

女涉教唆男友殺母案解剖 一刀刺入動脈斃命

2019-07-15 14:57

緬懷殉職警李承翰 警分局長臉書真情流露

2019-07-14 19:06

登山客疑走岔路失聯 195小時後溪谷尋獲已氣絕

2019-07-15 10:54

教師評鑑未過 副教授恐嚇職員

2019-07-15 01:03

浩鼎案上訴挨批 士檢：消極不上訴等於斲喪司法公信力

2019-07-14 19:19

200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52

竹科工程師約炮後忘付錢 遭警方傳喚嚇壞

2019-07-15 16:56

男子煮燒酒雞試吃不夠味 騎機車外出買米酒被攔檢GG了

2019-07-14 19:19

性侵女兒近700次 狼父判20年6月定讞

2019-07-15 12:20

北市凌晨傳槍響 通緝犯持刀拒捕警開槍制伏

2019-07-15 00:35

8旬老姐生病請女看護 7旬弟趁機玷辱女看護

2019-07-15 13:09

北市內湖康樂街地面冒火 烏龍施工挖破瓦斯管

2019-07-15 15:20

河床冒險救車 失足被水捲走失蹤

2019-07-15 01:03

影／疑因施工鋼樑突出 福和橋上公車閃避不及撞護欄

2019-07-15 15:07

貸個款…為何變詐欺人頭戶？

2019-07-15 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top