史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

2019-07-15 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



高檢署前檢察官陳玉珍收賄2300萬元，遭判刑12年定讞，並沒收不法所得；她已入監。職務法庭今判陳玉珍撤職，並停止任用5年。資料照片。記者王宏舜／攝影 分享 facebook 前台灣高檢署檢察官陳玉珍長年護航、包庇電玩業者，收賄2300萬元，吃上違背職務收賄罪，高等法院撤銷原判決，但陳玉珍和同案被告、涉洗錢的郭學廉仍分別維持12年、6月徒刑，並沒收不法所得；最高法院今年2月駁回上訴定讞。監察院早在2013年即彈劾陳玉珍、郭學廉，職務法庭今判陳玉珍撤職，並停止任用5年，郭則不受懲戒。

陳玉珍曾是20年前的全國司法改革會議成員，當年她以程序發言指責司法院、律師代表綁票拉票，吃相難看，名噪一時，但她卻是我國司法史上首位貪汙被判刑的女檢察官。高院審理3年，陳女「一直生病」，直至去年5月、6月、8月才現身3次。高院去年8月28日辯論終結時，陳女「一句話都不說」，全程緘默。

陳玉珍與郭學廉是司法官學院25期同學，新北市電玩業者施永華被控透過毛姓警官認識陳玉珍後，1999年12月起，以每月25萬元行賄，獲陳玉珍護航、包庇。施永華2002年6月至2004年11月間曾開另家電玩店，也按月行賄陳玉珍10萬元。

陳婦為包庇施永華，利用「後案併前案」制度，將施永華所涉的電玩案不斷分給自己，讓其他檢察官無法介入偵辦，至2006年6月底止，累計收賄2300萬元。她為逃避查緝，借用不知情的郭學廉等人帳戶，分散存放賄款。高院痛批她踐踏檢察官代表國家追訴不法的形象，更出賣國家檢察權最深層的核心價值。

郭學廉被依寄藏他人因重大犯罪所得財物罪，判6月徒刑；他否認替陳玉珍洗錢，稱出售自有股票目的是為陳女籌保釋金，況且賣股時並不知道她交保。

監院2013年12月彈劾時，是認為陳玉珍利用分案規則將電玩業者案件拖延不結，以「後案併前案」總攬偵辦，長期包庇賭博性電玩，以11票對0票，通過彈劾陳婦、郭學廉。

當時監委高鳳仙說，看過的貪瀆案涉案者大多是男性，此案見識到女性收賄洗錢「方式更細緻、作風更大膽」。立法委員黃國昌今年4月質疑，陳玉珍從2012年11月被停職至2019年2月期間，每個月竟還繼續領半薪。