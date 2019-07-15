200人抗議總統派400警力維安 法官：執法違反比例原則

2019-07-15 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



圖為台北地院。記者王聖藜/攝影 分享 facebook 工運人士毛振飛、陳姳臻2017年12月抗議勞基法「一例一休」修法，被警方移送法辦，檢察官依違反集遊法將2人起訴；台北地院認為，警方事前集結440名警力維安，抗議活動平和，沒有危害社會秩序， 警方執法違反比例原則，今天判毛、陳無罪。可上訴。

台北地檢署指控，毛振飛、陳姳臻是工運團體成員，為抗議政府推動勞動基準法「一例一休」制，2017年12月4日上午9時許前往立法院旁參加工運團體「2016工人鬥總統」活動，未經合法申請核准，即輪流擔任主持人、發表演說。

毛振飛11時8分持麥克風指揮群眾衝入立法院，與立法院外圈警力衝突，現場指揮官台北市警中正一分局分局長廖材楨對毛舉牌警告；陳姳臻中午12時35分持麥克風指揮群眾衝入立法院集賢樓，群眾也與警方衝突，2人被依集遊法「首謀」送辦。

毛振飛稱，勞基法修法對勞工不利，「我們代表工人向政府發聲」；陳姳臻辯稱，「修法使勞工權益受損，這是社會關注的事情，行動有必要性」。

法官認為，社會運動集會解散的時限，法律應予較大容忍，人民集會的自由為實施民主政治最重要的基本權，若以法律限制集會、遊行權利，則須符合明確性原則與憲法規定。

判決說，警方為因應抗議集會，事前進行勤務分配，群眾集結的人數約在100至250人，過程平和，且警力部署達到440人，當日現場優勢警力，足以掌控現場秩序及安全。

判決書指出，集會遊行法規定，行政機關為行政處分前，應先妥善衡量保障人民表現自由的權利，以及所影響社會法益的價值，警方不僅事前掌控現場，當時又無立即危險，警方卻未選擇開罰單等侵害較小的手段執法，僅認為集會遊行「未申請」就法辦，執法顯然已違反比例原則。