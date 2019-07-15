遊艇公司老闆搞婚外情 與女友連帶賠償40萬

2019-07-15 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



士林地方法院。圖／本報資料照片 分享 facebook 陳姓遊艇船主遭指控，與賀姓女子以「房地產夫妻」名義，接受記者採訪，在鏡頭前大曬恩愛，還在臉書上公開出遊、慶生照片，陳的20年髮妻忍無可忍向法院訴請離婚，去年經法院調解離婚後，再向搞婚外情兩人索討2百萬元賠償。士林地方法院判陳、賀兩人應連帶賠償40萬元。

原告主張，1998年和陳結婚，育有一雙兒女，但是陳在婚後漸露粗暴性格，並有外遇，原告只能痛苦隱忍，盼陳有朝一日能回心轉意。陳則主張，認識賀女之前，就和妻子分居，影片錄製是為了推廣遊艇出租業，由電視台安排內容及流程。

法院當庭勘驗影片，從新聞畫面可見標題「房地產夫妻愛上海全家出動水上遨遊」，內容訪問陳、賀如何愛上遊艇，並播放兩人手牽手畫面，互動如多年老夫老妻，記者也以夫妻稱呼兩人。

但法院向電視公司查證，2017年9月1日拍攝、同年10月16日撥出，影片是台灣遊艇市場專題報導，訪談內容均事先向被告確認，電視台不會安排互動方式，影片中是自然互動，非被動配合。

賀女臉書貼文及照片顯示，有多張陳、賀兩人出遊、看電影等生活照片，其中在陳50歲生日時，賀女頭戴蝴蝶結，身罩「我是禮物」的外套照片。法院認為，兩人經常共同出遊、航海、用餐、慶生等，共度除夕圍爐及春假，宛如親密家人，在電視專訪時，以夫妻相稱，可見有男女感情交往，非工作夥伴、一般朋友的社交互動。

法院審酌，陳、賀兩人共同經營遊艇公司、房仲公司之經濟能力、社會地位，陳自知為人夫、賀女明知陳有配偶，仍發展婚外不當男女交往關係，導致從2009年起，陳與原告感情不睦，陳、賀應賠償原告40萬元。全案可上訴。