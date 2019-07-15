褲子脫一半就提槍上陣 男持電擊棒劫色判刑７年半

2019-07-15 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



黃男一進到工作室就對小姐說「趕時間」，要求全套性服務，見對方拒絕，旋即將人強壓在床，拿出電擊棒並按壓開關發出「啪啪啪」聲響，脅迫不要妄動（示意圖）。記者陳俊智／攝影 分享 facebook 25歲的黃姓男子前年12月到新北市泰山區「找小姐」，明知對方只提供半套性服務，卻不斷要求做全套，結果對方不從，他竟拿出電擊棒威脅就範，硬上後又趁對方逃跑時摸走工作室2000元現金；案發後，黃否認犯行，辯稱雙方是你情我願的性交易，但說法未被採信，今天被新北地院依攜帶凶器強制性交罪、攜帶兇器竊盜罪分別判刑7年6月和6月，竊盜部分得易科罰金。

判決指出，黃男一進到工作室就對小姐說「趕時間」，要求全套性服務，見對方拒絕，旋即將人強壓在床，拿出電擊棒並按壓開關發出「啪啪啪」聲響，脅迫不要妄動。他褲子只脫一半就心急硬上，因為沒戴保險套和摸走對方皮包現金，精液和指紋成為犯罪鐵證，但他仍否認犯罪。

審理時，黃男辯稱雙方是你情我願的性交易，過程並無強迫。他還說，當時因為服務時間過短，有要求小姐退費，而小姐為了證明錢已經交給老闆，曾主動拿出皮包，可能是檢查時留下指紋，但說法未被採信。

法院調查，黃男原先表示性行為有戴保險套，看到證據後又改口稱沒戴，說詞前後不一，而被害女子不只警詢、檢方偵查和審理時的供述一致，還有其他證人證明其求救過程，認為被害女子應無可能陷自己於不利而誣指他人，因此認定黃男有罪。全案可上訴。