未關好車門就啟動升降設備 車受損業主免責

2019-07-15 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市林姓男子將車停在社區機械升降式停車場受損，保險公司賠償修車費12萬多元後，以社區管委會怠於維護升降設備才會故障，訴請管委會賠償。基隆地院查出，林停車時沒有把車門關好，停車過程車門突然開啟才受損，難認管委會有疏失，賠決免賠。全案可上訴。

保險公司提告指出，林男2017年5月18日上午在居住的社區機械停車場停車時，因升降設備故障，導致車輛受損。公司依保險契約賠付林男修車零件費用7萬3975元、工資5萬1873元，合計12萬5848元後，依保險法取得代位權，要求管委會賠償。

管委會答辯，社區停車場升降設備正常，林男停車時車輛受損，是因林男個人疏忽，管委會並無責任。

法院查出，基隆市警三分局道路交通事故調查報告表和解（理賠）內容欄記載顯示，林男將車停入社區機械式停車位後，下車操作鈕，車輛還在停放過程中，林就離開停車場返家。

林男後來接到社區警衛通知，車輛停放過程有異常的碰撞聲，返回停車場查看，發現車門因未緊密闔上，升降停放過程中車門開啟，造成車輛受損。林先通知修車場前來拆卸車門，才將車子安全駛出，並向保險公司辦理出險。