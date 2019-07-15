婦人挨罰國道未繫安全帶 撤單關鍵在胸部

2019-07-15 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄劉姓婦人被國道警察拍照舉發，乘坐右前座未依規定繫安全帶，開出3000元罰鍰，但劉婦不服認為她因左側乳癌術後傷口未癒，安全帶會壓迫到導致疼痛，只能繫上後再拉至腹部，員警拍照的角度才沒看見；她提告盼撤單，高雄地院認為醫院也證稱劉婦情況無法繫安全帶，判罰單撤銷。可上訴。

判決指出，劉姓婦人去年4月2日上午9點56分許，由友人開她的車行經國道十號東向15.8公里處，國道警五大隊竹田分隊拍照採證，依「行駛高速公路前座乘客未依規定繫安全帶」舉發，劉婦提出陳述並申請裁決，仍被開罰3000元，便提起訴訟。

劉婦主張，她因左側乳癌的術後傷口未痊癒，繫上安全帶會壓迫到導致疼痛，因此上車時繫安全帶只能斜扣緊，再拉至腹部拉緊，但員警拍照的角度無法看見她有繫，因此處分有誤，應撤單。

高雄市政府交通局指出，劉婦當時坐右前座，安全帶從右肩上方往左腰部位斜向延伸，並未壓迫左側乳房，且她稱「將安全帶拉至肚子邊」，表示可正常使用兩點式安全帶，那應可選擇坐後座並依規定繫安全帶。