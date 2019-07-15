8旬老姐生病請女看護 7旬弟趁機玷辱女看護

2019-07-15 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



70歲的退休老師「阿成」，去年性侵來台照顧生病姐姐的印尼女看護「瑪莉」，一審依強制性交罪將他判刑3年6月，二審審理時，他與被害人達成和解，合議庭予以減刑，改判徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

法官查出，「阿成」事後於該院審理期間已與「瑪莉」達成和解，並已如數賠償完畢，且和解書之和解成立內容第三條記載「瑪莉於受領金額後，同意不對他提出刑事告訴及相關民事賠償請求，並放棄任何法律追訴權及不以任何形式再借本事件騷擾他」，遂予以減刑。

合議庭審酌，「阿成」年屆七旬，年事已高，目前罹有喉惡性腫瘤、右眼白內障、上顎缺牙、上顎全口缺牙等，犯後已與被害人達成和解，並已如數賠償完畢等情，因此判刑2年，並宣告告緩刑5年，以勵自新。

判決書指出，「阿成」的大姐因疾病因素，由大姐的兒子擔任雇主，聘僱印尼女移工「瑪莉」擔任家庭看護，負責照顧大姐，惟經大姐與二姐協商後，「瑪莉」，實際上居住在「阿成」住處2樓房間內，受二姐指示擔任家庭幫傭，並因而認識偶而來訪的「阿成」。

去年2月21日上午，「阿成」駕車巧遇正遛狗結束欲返家之「瑪莉」，遂與她攀談，因而得知二姐當日中午將出門用餐，遂向她表示將去二姐家後，即先行駕車離去。

同日中午，「阿成」駕車到二姐家，經「瑪莉」聽聞門鈴聲並以遙控器打開大門後，他隨即上樓至「瑪莉」房門外樓梯口，先以輕拍肩膀方式，口頭要求在樓梯口的她跟隨其進入她房間內，待她進房後，他將房門關上。