前警總上尉當共諜 3前軍官二審判更輕

2019-07-15 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



前警備總部上尉情報官崔姓男子，遭控赴中國大陸經商被吸收成共諜，引介前同事李姓退伍中校加入發展組織，李再遊說葉姓退伍上校加入，一審將3人依違反國安法判刑，上訴後，高雄高分院認為部分犯行事證不足，今天上午改判崔1年4月徒刑、李2年，葉則從1年徒刑改判無罪。全案可上訴。

一審判決指出，崔姓男子曾在警備總司令部保安處服役7年，以上尉情報官退伍，李姓男子也曾於警總保安處服役，後來在軍管區司令部情報處中校退伍；葉姓男子則是海巡署上校後勤官退伍。

一審認為，崔姓男子15年前到對岸經商，被山東省綽號「老大」張姓國安官員，以協助經商為餌吸收，崔2007年5月再拉攏前同事李姓男子加入後，李便交出退伍前承辦業務的「海巡署85年北、中、南、東等四地區海岸巡防司令部兵力駐地報告表」檔案資料等，透過崔轉交，2人共獲人民幣1萬5000元；隔年再交「海岸巡防機關情報蒐集項目」等公文，再獲人民幣2萬元。

2012年間，崔、李又答應替另名大陸國安官員發展組織，便由李口述、崔打字紀錄近期在台接觸海巡署現役或離退人員、為大陸公務機關發展組織的「工作執行進度彙報」；此外，同年間李也藉招待赴陸旅遊欲吸收更多人，葉姓男子允諾後，提供海巡署內部交通工程計畫、每月開會報告資料等。

3人雖辯稱提供的資料都非機密、已經過時，而且動過手腳，一審依違反國安法，判崔2年半徒刑、李3年半、葉1年。