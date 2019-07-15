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闖背包客棧霸著不走 男遭起訴侵入住居

2019-07-15 11:31聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北市一名林姓男子今年3月間，假裝是入住背包客棧的旅客欲進入大廳，店員起先不疑有他，但他持續看電視不上樓回房，店員發覺有異，要求他出示入住證明遭拒，警察到場後也不願離去，只好提告讓警方將他帶離。台北地檢署調查後，依侵入住居罪嫌起訴他。

檢方調查，今年3月2日晚間7點52分許，林姓男子前往北市館前路的某間背包客棧管制門外，向鍾姓員工打招呼致意，鍾因而誤信林是住宿客人，開啟管制門讓他進入大廳。

林入內後，就坐在大廳椅子上看電視，直到8點15分許，鍾察覺林似乎不是投宿的客人，向前詢問他的身分，林則表示自己是訪客，在等待住宿於此的女性友人。

鍾為確認真假，進一步詢問林該名女性友人姓名，但林始終未正面回應。雙方僵持不下，9點許，鍾只好打電話給背包客棧李姓主管報告此事，李指示鍾再度詢問林是否有房卡及女性友人身分，而對方未能出示相關證明。

鍾要求林離開大廳，林拒絕離去，鍾只好報警。豈料，警察與李來到現場，林仍然不願意離開。為解決狀況，李當場對林提告，警察將林逮補後帶離現場。

檢警偵查階段，林坦承向鍾打招呼後，讓鍾打開管制門順利進入大廳。李也證稱，案發當天自己和鍾有用中文與林交談。檢方認為，林通曉中文，能了解鍾的詢問內容及其意義，認定他涉侵入住居，今依法起訴。

警察背包客北市
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