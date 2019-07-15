我國詐團在世界各地行騙 這次韓國在台設賭博網站

2019-07-15 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



韓國人來台中市西屯區設立Home Shooing 、Mille、WB線上運動簽網網站，供不特定的韓國人簽賭，會員人數多達5000多人，經內政部警政署刑事警察局國際科員警於4月下旬查獲，經營2個多月，下注金額達新台幣6億7000多萬，台中地檢署今天依賭博罪將現場管理的李政勳等6名韓國人起訴，在逃的韓國人趙義兒另行偵辦。 我國詐騙集團在世界各地設機房，向大陸民眾或各地民眾詐騙；也有網路遊戲、或運動簽賭網站，為逃避國內治安單位查緝，在國外設簽賭網站，此招術亦為韓國犯罪集團使用，來台中設立運動簽賭網站， 供韓國人民簽賭下注。

檢察官訊問「為何會來台設簽賭網站？」，李嫌等人供稱「台灣治安比較好，東南亞其他國家，治安比較不好，會遭搶劫，因此選在台灣設立簽賭網站」。

起訴書指出，李政勳（32歲）、李俊榮（30歲）、李相澈（29歲）、安鶴軒（28歲）、金大訓（30歲）、金知勳（28歲），以及在逃的同夥趙義兒等人，今年2月初受僱於韓國成員，透過不詳管道承租台中市西屯區的透天厝，

李政勳等人管理犯罪集團經營的Home Shooing、Mille、WB線上運動簽網網站，供不特定韓國人民經由網路下注，簽賭各國棒球、足球、籃球、排球、曲棍球等比賽勝敗結果，會員共有5000餘人，賭客簽中可依賭博網站提供的賠率獲得彩金。

李政勳為簽賭網站現場管理人，每月薪資韓圓500萬元，在逃的趙義兒每月韓圓薪資450萬元，其他人每月薪資韓圓400萬元、300萬元不等。

經韓國、台灣情資交換，韓提供犯罪集團在台中市區設立簽賭網站，經內政部警政署刑事警察局國際科員警，於今年4月14日持搜索票前往搜索，查獲李政勳等6人，並查出今年2月10日至被查獲止，下注賭資共新台幣6億7000多萬元。