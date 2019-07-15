6年被性侵700次 女兒上健康教育課才知爸爸錯了

2019-07-15 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



林姓男子從女兒小學三年級開始，以手指和性器官性侵女兒，時間長達6年、次數達近700次，直到女兒在學校上健康教育課程，才知道父親做的事情是錯的，向學校老師反應後，事情曝光。他一、二審被依妨害性自主、違反兒少法等罪，判刑20年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林男自2010年、女兒就讀國小三年級開始，至2013年、女兒就讀五年級，趁和妻子分房睡，而和女兒同睡一個房間且同床就寢之際，每周2次在睡前撫摸女兒胸部，再以手指和性器官性侵，次數多達312次。

另外，林男從2014年、女兒就讀國中一年級開始，至2016年、女兒國中二年級下學期，扣除女兒每個月一次生理期間，以每月21次頻率，趁女兒熟睡不知抗拒時，用手摸女兒胸部，再以手指性侵，多達384次。

最後，林男2016年某日晚間，又認為女兒熟睡用手撫摸胸部和外陰部一次。女兒不堪其擾，隔天向班導師反映，學校緊急通報，揭發案情。女兒偵詢、法院審理時指出，父親都趁她睡前以「清潔」為由猥褻或性侵，直到她小學六年級上健康教育課程，才知道父親做的事情不對，她之後都會拒絕父親，父親也沒有用性器官性侵，但仍有用手指放入她的下體。而父親每天都會看A片，看完就會等她熟睡再摸胸部和下體。

林男則否認犯行，供稱女兒講得不實在，他並沒有猥褻或性侵女兒，而是女兒曾因為他有肢體障礙，要將它換掉，想藉此機會離開家中。

判決指出，根據社工證述，父親對女兒非常好，也非常照顧女兒，女兒也知道父親平時對她很好，十分疼愛，但她非常生氣父親有性需求為何不去找母親，而是找她，這不是父親對女兒應該做的事情，這件事情讓女兒內心非常矛盾和衝突。

法官認為，女兒指證歷歷，而不採信林男說法，一、二審依312個強制性交罪各判刑7年8月、384個乘機性交罪各判刑3年8月、乘機猥褻罪判刑1年2月，應合併執行20年6月徒刑。