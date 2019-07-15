李承翰明天告別式 台鐵今天開研討會聚焦六大議題

2019-07-15 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



鐵路警察李承翰7月3日因處理自強號補票糾紛，遭刺不治，事發隔天台鐵承諾一個月內檢討維安。台鐵今天下午將召開研討會，聚焦進出站管制、執勤人員自我安全防護訓練等六大議題討論。

在台灣鐵路企業工會要求下，台鐵今天下午2時將召開防範突發性暴力事件及相關人員安全防護措施研討會議，由台鐵局副局長杜微主持，就遇突發性暴力事件時，站、車、路警通報及因應SOP；加強進、出站無票旅客管制作為；執勤人員自我安全防護訓練計畫（含裝備）；員警支援安全勤務時相關配合措施；納入風險管理方式；辦理列車安全防護演練事宜等六項議題討論，除相關單位出席，企工也會列席。

就加強進、出站無票旅客管制作為及執勤人員自我安全防護訓練計畫（含裝備），台鐵局說，未來會更具體落實，請車站配合無票不得乘車規定，並加強監視器及可疑人事物通報；至於列車長保安配備簡陋，僅於列車長室放置木棍，以及教授列車長基本擒拿術，難以防身，今也會做討論，目前尚未有具體定案。

就納入風險管理方式，台鐵局說，會檢視歷年來發生衝突狀況、嚴重程度（例如是死傷還是受傷）跟頻率做分析，以整體來看危害等級，拿捏處理力道，如果屬於嚴重等級（如常發生衝突事件、每次又都造成嚴重死傷），就要趕快處理，找到積極對應的方式。

據了解，交通部政務次長王國材明天下午也將邀請企工一同討論相關事宜。對此，王國材證實，受到交通部長林佳龍指示，明將與企工幹部碰面，並由他親自主持，路政司也會派人參與，就安全課題、福利問題討論，順便打氣。

王國材說，台鐵是台灣很重要的運輸營運單位，去年10月發生普悠瑪事件，本月又發生殺警案，希望可以聆聽基層聲音，就人力、福利、安全等訴求，做較細節的討論。