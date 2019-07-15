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詐騙施高招虛構「藏鏡人」 被害人前款未取又被騙

2019-07-15 10:18聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民黃男投資蕭男的護膚店，蕭積欠黃債務，未料蕭向黃虛構實際上不存在的「許代書」的人，佯稱他須透過「許代書」取得支票供黃兌現，但黃要交付保證金及手續費，向黃詐得6萬1800元，而黃事後未取得支票，始知受騙，台中地院今天依詐欺罪將蕭判刑8月。可上訴二審。

法官審酌，37歲的蕭男有多次詐欺前科，先前又因邀被害人林男投資遊戲點數，向林詐財688萬餘元；並透過網路遊戲「拳皇98」結識陳男，虛構及佯稱他有經營護膚店、能介紹股票操作老師及要和友達公 司合作電器控制箱工程，可讓陳投資，向陳詐財58萬，被判刑3年定讞，

法官認為蕭男不知悔改，未記取教訓，不思以合法手段賺錢，積欠被害人黃男款項後，捏造不存在的「許代書」的人，以佯裝還錢為由詐財，造成被害人財產上損害，予以判刑。

判決書指出，蕭男於2016年11月間，在線上遊戲結識黃男，因黃投資蕭的護膚店，蕭積欠黃債務，黃要求蕭還款，蕭遂虛構實上不存在「許代書」的人，佯稱他須請「許代書」處理積欠黃的債務，透過「許代書」取得支票供黃兌現，但應先支付保證金及手續費。

蕭男同時以手機門號，偽以「許代書」名義傳送簡訊給黃男，催促黃男盡速支付保證金及手續費，致黃不疑有詐，共匯款6萬1800元至蕭指定的帳戶。黃遲未取得支票，始知受騙。

蕭男積欠黃男債務，蕭虛構不存在的「許代書」的人，佯稱他須透過「許代書」取得支票供...
蕭男積欠黃男債務，蕭虛構不存在的「許代書」的人，佯稱他須透過「許代書」取得支票供黃兌現，但黃要交付保證金及手續費，向黃詐得6萬1800元，台中地院今天依詐欺罪將蕭判刑8月。圖／本報資料照
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債務詐欺網路遊戲
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