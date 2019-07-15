影／男子闖「禁區」戲水受困消波塊 小艇海路救援

2019-07-15 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



1名男子到基隆海洋大學工學院後方消波塊區戲水時，無法自行從消波塊區爬回岸上。海巡署人員接獲報案，發現從岸上難以救援，改由岸巡人員駕駛小艇從海路助他脫困。海巡署第2岸巡隊今天表示，男子受困地點屬商港範圍，將依違反商港法移請主管機關處置。

海巡署北基巡防區14日上午接獲通報，海大工學館後方屬基隆商港區域的消波塊間，有一名男子因進入戲水，後來體力不支，受困在消波塊及堤防間，無法自行返回岸際，調派人員前往救援。

救難人員在與報案人確認受困地點並找到人後，發現港區防波堤與消波塊落差過大，無法從岸上救援，改由八斗子安檢所派艇到現場，順利將這名男子救上小艇，載往八斗子漁港上岸。

這名男子身上有擦傷，意識清楚，表示不需就醫。他對岸巡人員說，爬下防波堤到海中戲水約2個小時，後來在爬防波堤時不慎跌倒擦傷，且體力透支，才向海巡單位求援。