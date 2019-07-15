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學長幫學妹按摩手滑進胸部 賠20萬才換免關

2019-07-15 00:44聯合報 記者林伯驊╱即時報導

屏東某大學的陳姓男大生，遭控幫學妹檢修實驗室電腦的網路連線問題，涉替她按摩，手伸入外衣內觸摸到胸口，雖學妹表明「不可以」，他仍再度伸手觸摸胸部猥褻得逞。一審陳遭依犯強制猥褻罪嫌，判1年徒刑，陳上訴後，承諾賠償20萬元並獲學妹諒解，高雄高分院雖維持原判，但宣告緩刑4年，仍可上訴。

學妹提告指出，2017年3月9日她做實驗時，電腦未能連上網路，便找學長陳姓男子來檢修，但修完後陳主動要幫她按摩肩膀，她表示「不用了」，陳仍幫忙按摩；期間陳居然將手伸入她衣服內摸到胸口時，她立即拉出他手說「不可以」，沒想到陳繼續將手伸入摸胸，她再度拉開，並趕緊收東西離去。

學妹事後身心受創尋求校內諮商中心協助，才轉而報警。陳姓男子一審審理時辯稱，當時學妹用手機通訊軟體的群組通話，抱怨組員做實驗不盡力，並指肩膀要求他幫忙按摩，他僅曾邀約學妹外出用餐不過遭拒，被回絕「不要，這樣很可怕」，且是被栽贓，之後會向學妹道歉是因她男友稱要找人把他處理掉。

一審合議庭確認陳姓男子當天有到實驗室，學妹案發後立即向男友求助，社工也作證學妹出現哭訴等創傷，加上後來陳與學妹傳訊道歉等內容，認定確有此事，依犯強制猥褻罪判陳1年徒刑。

陳姓男子上訴後改口認罪，也以20萬元賠償金達成和解，學妹二審出庭表明「若學長承認自己犯錯，我願意原諒」，合議庭宣告緩刑4年，條件除了要依約付賠償金，並接受法治教育6場次。

屏東某大學的陳姓男大生遭控幫學妹按摩時，趁機撫胸猥褻得逞，上訴二審與學妹達成20...
屏東某大學的陳姓男大生遭控幫學妹按摩時，趁機撫胸猥褻得逞，上訴二審與學妹達成20萬元和解，高雄高分院維持一審判1年徒刑，宣告緩刑4年。示意圖／Ingimage
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按摩猥褻

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