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6年A到2千萬 光電廠工程師收回扣證據在小三對話記錄中

2019-07-14 22:52聯合報 記者張雅婷╱即時報導

任職新竹一間光電廠的游姓工程師，因收取回扣遭到調查，除了被查出6年來竟有將近2千萬的現金分批小額存入帳戶，還被檢調單位查出與小三對話、汙點證人的證詞等證據，但游男始終否認犯行；法官認為，游男犯後全無悔意又態度極劣，依共同犯背信罪判處1年10月，背信罪判1年2月，應執行2年10月，同時沒收43萬餘萬元的回扣贓款

判決指出，游男自2006年任職新竹某家光電公司工程師，2011年轉採購，與同事黃男負責採購工程設備及耗材，2014年間游與黃負責辦理一件6千萬預算的採購案。游男得知有2家公司有意投標，為了收取回扣，由黃男出面找其中一間投標廠商的戴姓副總，並達成決標金5%做為回扣，最後戴的公司以6500萬元順利得標，戴事後分別於2016年7月、11月支付回扣146萬元給黃男，直到事件曝光，才未再給回扣。

黃男收到146萬元回扣後，再分給游男43萬，游男不滿拿太少，以通訊軟體向小三徐女抱怨，「我認真在工作，黃認真在A錢」，徐女回「還在為黃的那50多萬不爽」、「他知道其實你已經知道他A了你50多萬這件事嗎？」等對話。

檢調查出，游男於2016年時有意讓A家公司成為供應商，還洩露對手底價給A公司，但游男極力否認並辯稱，是為公司利益而進行報價比較，並無背信犯行。黃姓工程師也證稱，得標公司是他熟識的廠商，也坦承收取回扣146餘萬元，分給游男43萬多元。法官查出，年薪約130萬的游男，在2011年到2017年期間有多筆小額現金分別存入，6年來累計金額竟高達1916萬元。

雖目前只查到2件回扣事實，但法官仍認為足以認定游男還有向其他廠商索取回扣的慣行。法官審酌，游男身為公司採購人員，明知執行職務應依誠信原則，為公司爭取最大利益，卻為個人索回扣，犯後矯飾其詞，且堅不與公司和解，法官認為游男毫無悔意且犯後態度極劣，堅持雖無前科但不能輕放，依共同犯背信罪判1年10月、犯背信罪判1年2月，應執行2年10月，同時沒收43萬餘萬的回扣贓款；黃姓工程師則因自白且全盤托出，判5個月，緩刑2年。

回扣新竹贓款

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