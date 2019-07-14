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男子煮燒酒雞試吃不夠味 騎機車外出買米酒被攔檢GG了

2019-07-14 19:19聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

王姓男子被控去年1月20日晚上，在台南市住處煮燒酒雞嘗試味道時，涉嫌飲用含米酒湯汁，因米酒不夠味騎機車外出購買4瓶米酒後，回家途中未開大燈而為警攔檢，呼氣酒測值每公升0.25毫克，遭依公共危險罪送辦，一審遭判處徒刑2個月，併科罰金3萬元。王男不服提出上訴，遭到台南高分院駁回，全案定讞。

判決指出，王男當天晚間在住處煮食燒酒雞，先加了半瓶米酒調理湯汁，隨後舀起一碗嚐試味道，但仍覺得酒香不足，騎車外出到便利商店購買4瓶米酒，怎料當他回程時經過復國一路，卻因機車未開大燈而遭到警方攔查，當場抓獲酒駕。

王男供稱，當時他根本還沒煮雞肉，僅是試喝湯汁，一邊調、一邊試味道，怎知調味料竟殘留在上下排假牙中，「警察只因為我臉紅，就懷疑我喝酒，對我進行逼車、壓制、要求進行酒測！」；前面吹了3次都沒有反應，後來警察就叫他嘴皮咬住呼氣器，第4次剛好夾住假牙縫隙，結果就有反應。

警方認為，執法過程中有秘錄器可佐證，酒測前還提供王漱口杯水，酒測值仍達0.25 mg/L，依公共危險罪嫌送辦。一審法官判處王徒刑2個月，併科罰金3萬元；王不服，提出上訴。

二審法官審酌認為，警方執法過程並無不當之處，案發時由三名員警執行巡邏勤務，巡邏內容包含加強取締酒後駕車，都符合警察勤務條例第18條規定。王上訴意旨指摘當時只有一名員警執勤，強逼被告停車攔檢，勤務分配表是事後製造的說詞，難以採信。王否認犯罪，指摘原判決不當，法官認為都無理由，予以駁回。

王姓男子被控在台南市住處煮燒酒雞嘗試味道時，飲用含米酒湯汁後，騎機車外出被警攔檢...
王姓男子被控在台南市住處煮燒酒雞嘗試味道時，飲用含米酒湯汁後，騎機車外出被警攔檢，呼氣酒測值每公升0.25毫克，台南高分院依公共危險罪罪維持一審判處徒刑2個月，併科罰金3萬元，圖/本報資料照片
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