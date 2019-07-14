浩鼎案上訴挨批 士檢：消極不上訴等於斲喪司法公信力

2019-07-14 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



浩鼎內線交易案一審判決無罪，士林地檢署研議後本月11日提出上訴，法學博士李屏生在今日自由時報自由廣場投書，指出判決重批檢察官憑臆測起訴，檢方沒細讀判決書。士檢今下午發出上千字澄清稿，直指不上訴才會影響司法公信力。

李屏生投書在今年7月2日、14日在自由時報自由廣場分別以「司法的自我反省 從浩鼎案無立論基礎的起訴談起」及「從浩鼎案上訴 看司法為何不受信任」為題投書。

士檢澄清，檢察官認為一審判決中的事實認定不當，因而提出上訴，檢察官以客觀事證，積極追訴內線交易犯行，是為保障產業投資人權益，並促進生技產業的健全發展。

檢方指出，浩鼎內部人獲悉內線消息後，賣出原持有的股票，以獲利了結或減少損失的情形，而當時處於資訊不對等的外部投資人，買入股票，豈非形同受騙上當的「冤大頭」？

士檢強調，在有充分客觀事證顯示內部人涉及內線交易的情況下，檢察官如怠於行使追訴職權，才是在戕害生技產業；如明知法院判決的認定不適當，仍消極不上訴，才是在斲喪司法公信力。

士檢表示，「1040828專家會議」為重大消息的明確時點，並沒有以「浩鼎公司內部人已預見解盲失敗的結果」為犯罪要件，投書所述並非事實。

投書指出，專家會議至解盲期間，任何浩鼎股票買賣都算內線交易。士檢回應，內線交易的構成要件是，公司內部人只要實際知悉重大消息，進而買賣股票即該當犯罪。

投書內容是誤會內線交易規範，依照證交法，內部人知道重大消息內幕，沒有賣股票，就與內線交易無涉；反之，內部人知道重大消息，如因財務週轉所需而買賣股票。士檢說，這宛如「酒駕」，民眾喝酒後卻因急著處理事情，執意自己開車辦事，均不能免責。