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反送中／沙田大遊行起步 湧現黑衣人流喊「撤回惡法」

前科犯打醫生打到腦震盪 大法官解釋讓他不用加重其刑

2019-07-14 15:55聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市張姓男子涉嫌在今年4月間，因不滿徐姓醫師反覆詢問病情，並動手毆打醫師，造成醫師頭部挫傷與腦震盪，張被依違反醫療法罪嫌起訴，全案在台中地院審理時，法官認為張雖然有妨害自由前科，符合刑法累犯的規定，不過因大法官在今年2月間做出解釋，累犯不分情節一律加重其刑違憲，需在2年內修法，修法期間，法官需根據大法官解釋意旨做出判決，徐收到判決書後，覺得判決不公，已提出上訴。

判決書指出，張姓男子（31歲）在今年4月21日因與人鬥毆而造成眼睛受創，他到台中清泉醫院治療，未料張不滿徐姓醫師詢問病情，突然動手辱罵徐與現場醫護人員，還動手毆打徐並將徐推倒在地，造成徐有頭部損傷、頭皮鈍傷及腦震盪的傷害，全案經台中地檢署偵結起訴後，由台中地院豐原簡易庭進行審理。

法官審理後認為，雖然張姓男子有妨害自由的前科，又在5年內犯下有期徒刑以上之罪，符合刑法累犯的相關規定，依法最重可加重刑期二分之一。

不過因為今年2月間，大法官已做出解釋，認定累犯不分情節，一律加重其刑，導致嫌犯所受的刑罰超過所應負擔罪責，讓憲法第8條保障的人身自由遭受過苛侵害，牴觸憲法23條的比例原則，認定違憲。

根據大法官解釋，立法機關應在大法官解釋公布起的2年內，依大法官解釋的意旨修正，在法律修正前，為避免發生罪刑不相當的情形，法院就該個案應依解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。

法官在參考大法官解釋的意旨後，認為張所犯妨害自由與違反醫療法案件的罪質不同，亦無相關事證足供認定張有何特別惡性或對刑罰反應力薄弱的情刑，尚無加重其最低法定本刑的必要，因此判刑5月，得易科罰金15萬元，全案可上訴。

徐姓醫師收到判決書後不服，認為張過去涉犯妨害自由與此次違反醫療法的行為，都是傷害別人的犯行，法院應加重其刑，保障醫護人員的工作環境不受侵害，因此提出上訴。

台中市張姓男子涉嫌在今年4月間毆打徐姓醫師，遭台中地院依違反醫療法罪，判刑5月。...
台中市張姓男子涉嫌在今年4月間毆打徐姓醫師，遭台中地院依違反醫療法罪，判刑5月。圖／本報資料照
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大法官醫師醫護人員
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