青少年姊弟爭吵 虎爸到校教訓兒子遭判拘役

2019-07-14 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹一位51歲蔡姓父親，與2位前妻各生1兒1女，18歲的女兒因14歲的弟弟曾跟家人說「姊姊交友複雜」，害姊姊飽受家人異樣眼光，因此對弟弟摑掌，蔡男得知後，竟衝到兒子學校對兒子加碼施暴，造成兒子多處擦傷。兒子的生母因而對蔡男與女兒提出告訴。法官依故意對少年犯傷害罪及累犯，判蔡男拘50日，易科罰金5萬；而姊姊傷害部分則另案審理。

去年8月暑假期間，兩姊弟在小學散步巧遇，由於過去弟弟曾跟家人提及姊姊交友複雜，讓她飽受家人異樣眼光，因此姊姊當場不斷質問弟弟「為何說她壞話」，弟弟否認到底，姊姊憤而掌摑弟弟，姐弟發生嚴重爭吵。後來，蔡男接到女兒電話後，前往兒子學校教訓兒子，不只搧耳光，還不斷毆打兒子，造成兒子左側臉部、左耳、頸部、前胸壁、左前臂等多處擦傷。

兒子不甘莫名遭施暴，向生母哭訴遭到父親聯合同父異母的姊姊欺負，讓生母氣得帶兒子到醫院驗傷，並怒控父女犯共同對少年傷害罪嫌。事後蔡男向法官坦承為了管教兒子才打傷他，後來雙方無法和解，父子因此對簿公堂。