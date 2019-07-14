副教授教師評鑑未過 竟嗆職員「給我小心點」涉恐嚇

2019-07-14 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



南部地區某大學的李姓副教授，遭控前年2月涉為教師評鑑結果，前往校內相關辦公室理論，更嗆「妳知不知道研發處的ＸＸＸ？她被我搞到要去看精神科，妳給我小心一點」，女承辦人事後報案提告。高雄地院審理認為，李確實讓人感到安全受威脅，依犯恐嚇危害安全罪判拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。

判決指出，近60歲、擁博士學歷的李姓副教授，任教大學的理工科系，卻對2016學年度「專任教師評鑑分項評分表」他未通過而不滿，2017年2月21日下午3點多，李前往校內負責此業務的辦公室。

李姓男子與接待的職員對話時，在旁的業務承辦人宋女便直接提出說明，不料引發他怒火，直接嗆「妳是什麼職級？這裡輪不到妳說話」，宋女回「這跟職級無關，請就事論事」，李氣得說「他媽的狗屁」；離去之前，李再對宋女說「妳知不知道研發處的ＸＸＸ？她被我搞到要去看精神科，妳給我小心一點」。

宋女擔心李姓男子之後真的對她不利，心生畏懼而報警。不過李到案後辯稱，當天只是言語衝突，沒恐嚇或侮辱之意，宋女當下也沒害怕的反應；李的律師則說，李因在教師評鑑分數上遭刁難過，所以將相同事件類比，「強調自己據理力爭的決心」。

宋女出庭證稱，李姓副教授當時進來帶著怒氣，甩下手中的文件說要見主任，重複講「之前教師評鑑分數都給我過，但今年不讓我過」，還一直問「專任教師評鑑的依據為何」，但主任不在，她身為承辦人便起身跟李說，評鑑的事必需要問主任才知道，沒想到遭李咆哮；李要離去前更特別上前看她的名牌，說出「你知不知道研發處的ＸＸＸ，她被我搞到要去看精神科，你給我小心一點」。

宋女說，之前就聽聞李姓副教授對很多其他教職員恐嚇、咆哮，聽到他說的話，不曉得他會用什麼方式對她，讓她很害怕，校內沒有法規或機制可以約束李的行為；法官考量當下情境，認定李主觀上有恐嚇意味，且沒有悔意，依犯恐嚇危害安全罪判拘役50日。