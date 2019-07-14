女網友跟前夫曖昧 元配嗆「每個人老公都用妳爽」觸法

2019-07-14 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市林姓女子與另名女網友都是某網路遊戲的玩家，因林女懷疑該名女網友與前夫在遊戲傳送曖昧訊息，因此在去年5月間，公開在網路遊戲內頻道傳送「每個人的老公都用妳爽嗎」、「你吃藥吃壞了嗎」等訊息，還將女網友的大頭貼張貼在遊戲內，女網友蒐證後提告，一審認定林女涉公然侮辱，判拘役45天，林女不服上訴二審，仍維持原判，全案確定。

判決書指出，林姓女子（32歲）是網路遊戲玩家，因她懷疑另名女網友與前夫在遊戲內搞曖昧，大為光火，涉嫌在去年5月間，利用自己的遊戲角色，在遊戲的公開頻道內點名該名女網友，還留言「妳很喜歡找男人去大里的Motel是嗎」、「每個人的老公都用妳爽嗎」、「你吃藥吃壞了嗎」等語，還在遊戲內公開該名女網友的大頭貼相片，該名女網友認為林女涉嫌公然侮辱，提出告訴。