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暖警掏錢幫開房還偷塞錢 母攜2童不必躲夾娃娃店

2019-07-14 12:35聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄楠梓警分局楠梓所昨天凌晨獲報有民眾需要協助，抵達發現1名母親帶2年幼子女，躺坐夾娃娃機店地上休息，員警上前詢問，得知她疑似錯過返回雲林的末班車，身上錢也不夠，只好流落街頭。警方便將母子、女3人帶返所內，不過仍不方便睡覺，於是自掏腰包在附近旅館開房，讓3人睡個好覺，母親相當感動。

30幾歲王姓母親透露，昨晚帶5歲兒子及3歲女兒從彰化來高雄，欲再轉搭公車找阿姨，不料抵達時間太晚，已經沒車可搭，手機又壞掉無法聯繫，只好找地方先歇息。

楠梓所凌晨1點多接獲報案，在楠梓火車站附近夾娃娃機店有人需協助，警員許耀升、王馨音、實習生李宜珍前往時，看見王女及2孩子躺臥地上休息，趕緊將3人帶返派出所；由於時間已晚，年幼孩子躺在所內椅子上呼呼大睡。

王女告訴警方，手機壞掉無法聯繫，身上錢也帶不夠，擬等天亮再待孩子搭車，警方想幫她打電話找親友，但王女覺得時間太晚不宜打擾別人。

由於警方認為王女及孩子若待所內過夜也無法好好休息，見她手頭似乎不寬裕，於是主動掏腰包，在楠梓火車站附近旅社開1400多元房間，希望王女及孩子好好梳洗，並躺床上睡覺養足精神，警更私下塞500元幫助她，令王女相當感激，頻頻致謝。

王姓母親（右二）疑沒有公車可搭，昨天凌晨在楠梓火車站附近夾娃娃店歇息，警方獲報將...
王姓母親（右二）疑沒有公車可搭，昨天凌晨在楠梓火車站附近夾娃娃店歇息，警方獲報將3人帶回。
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王姓母親（中）的5歲兒子（右）及3歲女兒（左）進派出所便呼呼大睡。記者林伯驊／翻...
王姓母親（中）的5歲兒子（右）及3歲女兒（左）進派出所便呼呼大睡。記者林伯驊／翻攝
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楠梓警分局楠梓所員警幫付1400元，讓王姓母親及2子女有床好好休息，避免流落街頭...
楠梓警分局楠梓所員警幫付1400元，讓王姓母親及2子女有床好好休息，避免流落街頭。記者林伯驊／翻攝
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