父親在兒子國小時離家出走 年邁請求兒扶養被法官打臉

2019-07-14 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市林姓男子在兒子小學5年級時，將兒子交給妻子後就失蹤，和兒子沒有任何聯繫，直到今年年邁住進老人安養中心，向兒子請求支付每月1萬6千多元安置費；林子以自己打零工收入不穩定，並以父親從小未曾扶養過他，向法院聲請免除扶養義務，台南地院法官判准，全案可抗告。

林子主張，母親和父親1980年11月結婚，育有一子，雙方協議於1989年10月離婚。他有記憶以來，時常被寄養於親戚家中，

曾住過大舅媽、外婆、小姑姑家中，他讀小學五年級時，父親將他交予母親後，即不見蹤影，也未給付扶養費，長期未和他往來聯繫。

林子近日接到台南市政府社會局通知，林父目前由社會局安置於老人養護中心，社會局要求他須支付安置費用，每月約1萬6千元至1萬8千元，但他擔任臨時工，打零工為生，沒有穩定經濟來源收入，和母親同住十坪大套房，名下沒有任何動產，沒有多餘金錢再支付給父親。