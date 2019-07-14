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父親在兒子國小時離家出走 年邁請求兒扶養被法官打臉

2019-07-14 12:20聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市林姓男子在兒子小學5年級時，將兒子交給妻子後就失蹤，和兒子沒有任何聯繫，直到今年年邁住進老人安養中心，向兒子請求支付每月1萬6千多元安置費；林子以自己打零工收入不穩定，並以父親從小未曾扶養過他，向法院聲請免除扶養義務，台南地院法官判准，全案可抗告。

林子主張，母親和父親1980年11月結婚，育有一子，雙方協議於1989年10月離婚。他有記憶以來，時常被寄養於親戚家中，

曾住過大舅媽、外婆、小姑姑家中，他讀小學五年級時，父親將他交予母親後，即不見蹤影，也未給付扶養費，長期未和他往來聯繫。

林子近日接到台南市政府社會局通知，林父目前由社會局安置於老人養護中心，社會局要求他須支付安置費用，每月約1萬6千元至1萬8千元，但他擔任臨時工，打零工為生，沒有穩定經濟來源收入，和母親同住十坪大套房，名下沒有任何動產，沒有多餘金錢再支付給父親。

民事法庭法官調查認為，林父名下無財產且無收入，無法維持生活，有必要接受兒子扶養。但林父自兒子出生後，即未曾給付扶養費用，兒子小學5年級後，即未有任何聯繫，林子都仰賴母親及外祖母扶養至成年，林父對於兒子有未盡照顧及扶養義務。林交對於這些指摘，也未提出有何不能盡扶養義務之正當事由供法院審酌，足認林父無正當理由對兒子未盡扶養義務情節確屬重大。林子依民法第1118條之1第2項之規定，請求免除對於相對人之扶養義務，為有理由，應予准許。

台南市林姓男子以父親在他國小5年級時就離家失蹤，未曾扶養過他，向法院聲請免除扶養...
台南市林姓男子以父親在他國小5年級時就離家失蹤，未曾扶養過他，向法院聲請免除扶養義務，台南地院法官判准，全案可抗告。圖/本報資料照片
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結婚寄養
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