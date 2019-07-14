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帳戶成詐欺人頭戶遭判刑 二審逆轉判無罪

2019-07-14 12:20聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市朱姓男子在2017年10月間因需錢孔急，在接獲自稱「許銘順」的男子電話後，許稱可提供3萬元貸款，利息按周計算，但需朱提供提款卡與密碼，利息還款時，會用提款卡提領，等朱還完借款後，就會將提款卡歸還，朱不疑有他，拿了借款後還5期利息，隨後因住院而無力負擔，未料該帳戶變成詐團人頭戶，朱因而吃上詐欺官司，遭判刑2月，朱上訴二審後，二審法官認為朱的思慮不周，為借款將提款卡提供給不明男子，但他「不會知道」提款卡會成人頭戶，改判朱無罪。

判決書指出，朱姓男子無業，在2017年10月間因家中亟需5萬元貸款，恰巧接獲自稱「許銘順」的男子電話，稱可以提供3萬元貸款，但首期利息需先扣除，隨後每10天需要繳交4500元的利息，直至本金、利息還清為止，許還要求朱提供提款卡與身分證影本，並要求朱將利息存進帳戶內，由許拿朱的提款卡提領利息，朱不疑有他，拿走2萬餘元借款後，提供提款卡與身分影本資料。

朱繳了5期利息約2萬餘元後，因住院無力負擔，隨後停繳利息，但該帳戶卻變成詐騙集團的人頭戶，涉嫌詐騙5名被害人，朱遭檢方依幫助詐欺取財罪起訴後，一審遭判刑2月，朱不服提出上訴。

朱堅稱，他不是將帳戶賣給詐騙集團當人頭戶，而是需錢孔急，該名陌生男子提供借款，他才提供提款卡給詐團，不知道帳戶會成為詐騙人頭戶。

台中地院二審法官審理後認為，目前檢警機關查緝利用人頭帳戶詐欺取財，雷厲風行，詐欺集團在收購人頭帳戶日益困難之情形下，除以高價收購外，以詐騙方式取得者，亦屬可能，且詐欺集團詐騙手法推陳出新，以電話詐欺民眾匯款外，利用刊登求職廣告或申辦貸款廣告等手法，引誘民眾上門求助，騙取可以逃避執法人員追查的行動電話門號、金融機構存款帳戶供犯罪使用，亦時有所聞。

法官認為，在金融帳戶遭詐騙集團使用而涉有幫助詐欺罪嫌情形，因有受到詐騙而交付帳戶金融卡或密碼的可能，基於無罪推定、罪證有疑利於被告的原則，認為朱是為了籌措借款，而將提款卡提供給陌生男子，且已繳交了已構成重利的利息，朱若知道帳戶會成為人頭戶，不可能不要求相關的對價，因此認為朱對於提款卡被詐團當人頭戶一事無法預見，也不會知道，因此判朱無罪。

台中市朱姓男子的帳戶成為詐欺人頭戶，一審遭判刑2月，二審法官逆轉，撤銷原判，改判...
台中市朱姓男子的帳戶成為詐欺人頭戶，一審遭判刑2月，二審法官逆轉，撤銷原判，改判他無罪。圖／本報資料相片
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