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八年級生逃兵單還放鳥檢察官 法官判緩刑：他有躁鬱症

2019-07-14 12:11聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市賴姓男子是役齡男子，他涉嫌在2016年將戶籍遷入台中市北屯區某處後，沒有繼續居住在該址，北屯區公所在陸續寄發7封徵兵檢查通知書，都無法送達，區公所請家屬代為轉達，請賴應於指定時間、地點前往接受徵兵檢查，未料賴都未到場，全案在台中地檢署調查時，賴在接受檢方訊問前，還無故離開詢問室，全案依妨害兵役罪起訴，台中地院認定賴有躁鬱症，且已在坦承犯行，依法判刑3月，緩刑2年。

判決書指出，賴姓男子（23歲）是役齡男子，他在2016年12月19日，將戶籍遷入台中市北屯區某處後，未實際居住，且無故不依規定申報其現居地而去向不明，導致北屯區公所指定他應在同年12月7日、2017年2月10日、6月15日、8月18日、10月17日、4月24日、8月29日前往指定地點接受徵兵檢查的通知書都無法送達，導致他未能如期前往指定地點接受徵兵處理。

北屯區公所後來又在2017年8月31日、11月2日、2018年9月7日，分別以公示送達徵兵通知書及協請賴家屬轉知應接受徵兵處理等方式，通知賴應在規範時間前往指定地點接受徵兵檢查，賴經親友轉告後，還是未到場接受檢查。

檢方接獲北屯區公所函請偵辦後，檢方通知賴到地檢接受詢問，未料賴在詢問室內沒等到檢察事務官到場，又無故離開詢問室，賴的親友都向檢方證稱，有將通知書拿給賴看，但賴都不予理會，因此全案依妨害兵役罪起訴。

台中地院法官審理後認為，賴意圖避免徵兵處理，遷移住居所，卻無故未向主管機關申報，導致未能接受徵兵處理；且經親友轉告徵兵檢查通知後，仍無故不到，所為已危害國家軍力整備及國防役政管理，但念及賴已在法院訊問時坦承犯行，且考量到賴患有躁鬱症，因此依法判處3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

台中市賴姓男子逃避兵單，接受檢方訊問前，還無故離開詢問室，台中地院依妨害兵役判他...
台中市賴姓男子逃避兵單，接受檢方訊問前，還無故離開詢問室，台中地院依妨害兵役判他3月徒刑，緩刑2年。圖／本報資料相片
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