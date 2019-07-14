不給插隊就逼車 惡劣行徑重罰3萬以下並扣照

2019-07-14 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



許姓男子6月27日上午11點多，在新北市開車從台64線快速道路銜接國道1號南向五股入口匝道，遇到1輛黑色轎車意圖從左側插隊，只因為按了1聲喇叭便惹到對方不爽。

黑車猛按喇叭回嗆，改由右方加速車道硬切至前方插隊，然後數度急煞逼車，即使進入國道主線仍繼續蛇行惡意逼車。許男返家後提供行車記錄器影像，向國道公路警察局檢舉，警方檢視畫面內容認定對方違法，已根據車號寄出罰單給車主逕行舉發，重罰9千以上，3萬以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

國道第一公路警察大隊交通組巡官劉基宏指出，惡意逼車易釀重大車禍，國道警方早已列為加強執法取締項目，平時以偵防車不定時巡邏蒐證加強取締，並建議用路人若是遇到，不要與對方起衝突，可在事後將行車記錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，警方檢視查證便會依法處罰。