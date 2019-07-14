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傳家長代寫備審資料成範本 成大回應了...

不給插隊就逼車 惡劣行徑重罰3萬以下並扣照

2019-07-14 10:26聯合報 記者林昭彰╱即時報導

許姓男子6月27日上午11點多，在新北市開車從台64線快速道路銜接國道1號南向五股入口匝道，遇到1輛黑色轎車意圖從左側插隊，只因為按了1聲喇叭便惹到對方不爽。

黑車猛按喇叭回嗆，改由右方加速車道硬切至前方插隊，然後數度急煞逼車，即使進入國道主線仍繼續蛇行惡意逼車。許男返家後提供行車記錄器影像，向國道公路警察局檢舉，警方檢視畫面內容認定對方違法，已根據車號寄出罰單給車主逕行舉發，重罰9千以上，3萬以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

國道第一公路警察大隊交通組巡官劉基宏指出，惡意逼車易釀重大車禍，國道警方早已列為加強執法取締項目，平時以偵防車不定時巡邏蒐證加強取締，並建議用路人若是遇到，不要與對方起衝突，可在事後將行車記錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，警方檢視查證便會依法處罰。

此案黑色轎車的行為，違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款，未依規定變換車道，將處3千元以上，6千元以下罰鍰。另依第43條1項3款，任意以迫近驟然變換車道之不當方式迫使他車讓道，將處6千元以上，2萬4千元以下罰鍰，再依第43條第4項規定，吊扣汽車牌照3個月。

黑色轎車惡意逼車危險駕駛，警方逕行舉發車主處以重罰。圖／翻攝國道警察局臉書
黑色轎車惡意逼車危險駕駛，警方逕行舉發車主處以重罰。圖／翻攝國道警察局臉書
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黑色轎車惡意逼車危險駕駛，警方逕行舉發車主處以重罰。圖／翻攝國道警察局臉書
黑色轎車惡意逼車危險駕駛，警方逕行舉發車主處以重罰。圖／翻攝國道警察局臉書
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黑色轎車從右側惡意插隊，接著又急煞、蛇行逼車，警方逕行舉發車主處以重罰。圖／翻攝...
黑色轎車從右側惡意插隊，接著又急煞、蛇行逼車，警方逕行舉發車主處以重罰。圖／翻攝國道警察局臉書
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