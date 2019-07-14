暑假網購高峰期糾紛多 3特徵可能是詐騙

2019-07-14 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



行政院消費者保護處統計，去年消費者申訴消費案件類型以網購方式占多數，台中市法制局統計，台中今年1至6月受理的消費申訴件數3293件來看，網購就有660件，占逾兩成，比例不低，每年暑假都是網購高峰，法制局呼籲，下單前要多留意。

台中市法制局長李善植指出，申訴案大多是大陸或國外的境外業者所架設，即使消費者依消費者保護法規定提出申訴，但常因消費者不知與其交易的業者是誰，致受理機關無法發函給業者處理爭議，至多透過代收貨款的物流業或超商協助聯繫廠商處理，不能有效保障消費者的權益。

法制局指出，部分賣方利用網路拍賣平台、臉書、直播丶抖音及知名入口網站連結外部廣告到所謂「一頁式網站」即網站採用一個網頁滑到底的設計，進行交易，賣的多是單一或少數商品，但近期有業者為矇騙消費者而增加品項。

法制局指出，可能出現問題的網站頁面，雖載明商品價格及退換貨等資訊，但有以下共同特徵，包括售價明顯低於市價行情、強調貨到付款免運費及設有計時器限時搶購等。

另網頁未充分揭露公司或商號名稱、統一編號、電話或地址等聯絡資訊，僅留電子信箱或LINE作為聯絡方式。部分詐騙網頁是留空號的電話號碼或空屋地址作聯絡資訊，另有業者要求以LINE等通訊軟體私下交易，不但沒有售後服務，根本投訴無門。

依「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者在網路販售商品頁面，須載明商品名稱、規格、型號、價格、運費及解約退貨方式等資訊外，也需要載明業者名稱、負責人、電話、電子郵件信箱及營業所所在地地址等契約應記載事項，消費者可一一檢視。

法制局也呼籲消費者在進行網路交易前，建議要先查證業者身分，查證管道可透過以下兩種方式：經濟部商工登記公示資料查詢服務或財政部稅籍登記資料公示查詢服務，避免購物後找不到業者的困擾。