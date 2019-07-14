單親爸潛入醫院行竊 檢察官同情要養幼女請求從輕量刑

2019-07-14 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市單親父親王姓男子缺錢花用，竟把腦筋動到醫院，今年6月某日清晨4點，他前往長庚醫院病房，趁病患家屬熟睡之際，徒手摸走3人手機和財物，要對第4人下手時，看護被驚醒，報警當場逮人，基隆地檢署以竊盜罪起訴他，但審酌王男沒有前科，配偶早喪，需撫養幼女而失慮觸犯刑法，申請以簡易判決處刑，並向法官請求從輕量處有期徒刑6個月，以資警愓。

王男當天清晨，潛入醫院11樓，先是摸走詹男放在病床邊桌的手機一支，再偷隔壁床郭姓病患手機一支，接著又偷走林姓病患的手機，身分證，信用卡，現金2500元。

王姓男子還不收手，他想再偷偷蘇姓看護放在病床邊的手機時，蘇姓看護醒來發現，報警當場查獲，警方也馬上找回被竊財物，王姓男子坦承行竊。

基隆地檢察檢察官指出，醫院病房是病人接受醫療及休養生息的處所，病人住院期間，病房即是他生活起居的場域，各有其監督權，除負責診治的醫生和護理人員得進出病房外，不是其他人可以隨意進出。

王男趁隙侵入醫院病房，自構成刑法侵入有人居住的建築物竊盜罪，且是加重竊盜未遂罪。