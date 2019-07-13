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男違停被開單罵警爛 2400元飛了再被判罰9萬

2019-07-13 20:30聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市一名男子將車子違規併排停車，不滿被警開單罵「沒看過你這麼爛的警察」，法官依...
基隆市一名男子將車子違規併排停車，不滿被警開單罵「沒看過你這麼爛的警察」，法官依妨害公務罪有期徒刑3月，可易科罰金，圖為檔案照非新聞事件車輛。記者游明煌／翻攝
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基隆市一名男子將車子違規並排在二信循環站對面道路轉彎車道上，恰好被經過的警員看到取締，他向員警求情不成心生不滿，向警罵出「沒看過你這麼爛的警察」、「這麼爛」等語，除了被開罰單2400元外，再被控妨害公務罪，法官日前判他有期徒刑3月，可易科罰金，每日1000元折算，得罰9萬元。

基隆地院判決書指出，該男去年12月1日晚間9時許，違規將車輛併停放在基隆市仁愛區仁二路及愛二路路口附近，即在公車二信循環站對面，仁二路左側轉彎車道上，他下車至金融機構進行補摺，恰因基隆市警察局第一分局忠二路派出所林姓警員巡邏經過，依道路交通管理處罰條例進行取締。

判決書說，男子見警員到場，趕回並排停車處向員警求情不成，竟心生不滿，基於侮辱公務員之犯意，對林姓警員說出「沒看過你這麼爛的警察」、「這麼爛」等語辱罵，足以貶損依法執行勤務員警林文俊之人格及社會評價。

男子坦承因前往金融機構補摺將車違規併排停放，並下車離開，但否認有何侮辱公務員之犯行，辯稱他當時是對於林姓警員稱其證件記載有誤，可以去告監理機關不滿，認為警員不應該唆使人民濫告行政機關，他都有配合員警執行公務。

法官檢視事發過程錄影內容與林姓警員證述一致，並指被告當時所提出之駕駛執照關於住址之記載，確有違誤之情形，當時提示給員警之駕駛執照，住址填載為基隆市劉銘傳「街」，實為劉銘傳路之誤。林姓警員對被告之言詞，不過係因住址記載

明顯有誤，表示可向監理機關請求更正，於情於理皆無可議，根據監視錄影譯文，員警並未慫恿被告向監理站提告。

法官認為被告不過係因其遭員警以交通違規為由開單告發心生不滿，刻意尋釁生事，且屢屢以「關你屁事」等語，對員警口出不遜 ，員警僅回以「你在講什麼？」、「先生，你講話尊重一點」等語，因此依妨害公務罪罪判處有期徒刑3月，可易科罰金，1日以1000元計算。

基隆警察妨害公務
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