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警察遭拖行慘痛哀嚎 酒駕工人要付18萬代價

2019-07-13 17:41聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

黃姓警員去年要酒測林姓男子，卻慘遭拖行慘痛哀嚎。記者蔡翼謙／翻攝
黃姓警員去年要酒測林姓男子，卻慘遭拖行慘痛哀嚎。記者蔡翼謙／翻攝
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54歲林姓鋁門窗工人，去年酒駕遭黃姓警員盤查，卻重踩油門逃離現場；因黃員當時已將手伸進車窗，他當場被拖行，慘痛哀嚎。警方逮到林男後，依公共危險、妨害公務罪嫌將他送辦。士林地院考量林男坦承犯行，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬。

黃員盤查時，懷疑林男飲酒，告知他要酒測，豈料林男拒測，黃男當下說「你先停車出示駕照」，且已將手伸到車裡，但林不聽，突踩油門加速逃逸，黃員立刻再喊「不要走、不要開玩笑喔」，卻仍遭林男駕駛的小貨車拖行，當場痛苦哀嚎，事後手、腳、頭皮有多處挫傷。

一小時後，線上支援警力在北投區大業路一處工地，逮到林男，經酒測，他酒測值高達0.57mg/L。林當時辯稱，昨晚喝了2杯鹿茸藥酒，隔天才開車，要逃離現場時，「沒有看到警察，也沒有看到有人跌倒。」

判決書指出，林男去年12月2日晚上在新北蘆洲飲酒，隔日早上駕駛小貨車，行經北市延平北路、通河西街口，因車上乘客未繫安全帶，貨車被警方攔停，林男也被發現滿臉通紅。

法官勘驗林男酒測紀錄表、黃員的驗傷診斷證明書等，認定林男對執行公務的的警員施強暴罪，導致黃員被傷害，考量林男坦承犯行，依公共危險罪判他3月刑期、傷害罪判他4月刑期，合併6月刑期，得易科罰金，全案可上訴。

黃姓警員去年要酒測林姓男子，卻慘遭拖行慘痛哀嚎。記者蔡翼謙／翻攝
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警察妨害公務酒駕
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