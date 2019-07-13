警察遭拖行慘痛哀嚎 酒駕工人要付18萬代價

2019-07-13 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



黃姓警員去年要酒測林姓男子，卻慘遭拖行慘痛哀嚎。記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook 54歲林姓鋁門窗工人，去年酒駕遭黃姓警員盤查，卻重踩油門逃離現場；因黃員當時已將手伸進車窗，他當場被拖行，慘痛哀嚎。警方逮到林男後，依公共危險、妨害公務罪嫌將他送辦。士林地院考量林男坦承犯行，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬。

黃員盤查時，懷疑林男飲酒，告知他要酒測，豈料林男拒測，黃男當下說「你先停車出示駕照」，且已將手伸到車裡，但林不聽，突踩油門加速逃逸，黃員立刻再喊「不要走、不要開玩笑喔」，卻仍遭林男駕駛的小貨車拖行，當場痛苦哀嚎，事後手、腳、頭皮有多處挫傷。

一小時後，線上支援警力在北投區大業路一處工地，逮到林男，經酒測，他酒測值高達0.57mg/L。林當時辯稱，昨晚喝了2杯鹿茸藥酒，隔天才開車，要逃離現場時，「沒有看到警察，也沒有看到有人跌倒。」

判決書指出，林男去年12月2日晚上在新北蘆洲飲酒，隔日早上駕駛小貨車，行經北市延平北路、通河西街口，因車上乘客未繫安全帶，貨車被警方攔停，林男也被發現滿臉通紅。