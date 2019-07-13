慣竊兩度侵入民宅偷2500元 「不宜輕縱」法官判1年

2019-07-13 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南地院認林姓男子有竊盜前科，仍再度犯竊盜罪，應適度加重其刑予以矯治，況其恣意侵入他人住宅行竊，除了使沈蒙受財產損失外，也嚴重危害其居家安全，手段實屬可議，不宜輕縱。圖／本報資料照 分享 facebook 台南市林姓男子有竊盜、酒駕多項前科，前年底才假釋出獄，未料，他因缺錢花用，今年初發現新市區沈姓男子住處平日大門未上鎖，1月5日徒手開啟客廳拉門，竊取門旁桌上現金500元，9天後再度侵入該住宅偷走2000元，得手後騎腳踏車逃逸，沈察覺有異調閱監視器後提告，林坦承犯行，台南地院認林犯侵入住宅竊盜罪，且為累犯加重其刑，兩案應執行1年徒刑，可上訴，

台南地院調查，林有麻藥、煙毒、竊盜、數件酒後駕車的公共危險前科累累，迭入監執行或易服社會勞動執畢卻屢屢再犯；3年前，二度犯酒後駕車的公共危險案件，經法院分別判處有期徒刑8月、1年，並定應執行刑1年7月確定，入監執行後，2017年7月間縮短刑期假釋出監，並於同年11月間假釋期滿執行完畢。

判決指出，林今年1月5日下午6時許，騎乘腳踏車到新市區沈姓男子住處外停放，見該處大門未上鎖，竟未經同意，徒手開啟該屋1 樓客廳拉門後，侵入屋內竊取沈置放在門旁桌上的現金500 元，得手後旋騎乘腳踏車離去。他食髓知味，1月14日12時許，再度騎乘腳踏車至上址住處外停放，再度侵入屋內竊取沈2000元。他的犯行被住宅裝設監視器拍個正著，警方依法送辦。

台南地院審酌，林四肢健全具謀生能力，不思憑己力賺取財物，竟隨意行竊他人財物，欠缺法紀觀念，且前有竊盜前科，仍再度犯竊盜罪，應適度加重其刑予以矯治，況其恣意侵入他人住宅行竊，除了使沈蒙受財產損失外，也嚴重危害其居家安全，手段實屬可議，不宜輕縱。惟念林犯後坦承犯行、所得金額不多、徒手作案，手段尚屬平和。

台南地院認林犯侵入住宅竊盜罪兩案，累犯，分別7月徒刑、8月徒刑，應執行1年徒刑，未扣案的竊盜所得2500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。