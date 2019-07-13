火爆教師辱罵同事「沒LP」判罰6千 法官：有損男性顏面

2019-07-13 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

高雄市某私校科大楊姓、孔姓教師去年畢業季在典禮禮堂起衝突，只因楊師攝影取鏡時不小心踩到孔師一腳，孔師痛得要求道歉，雙方爭執不下，楊師竟直接粗俗開罵「你沒懶趴」，惹得孔師不堪辱罵、憤而提告。橋頭地方法院指出，一般男子受到這般辱罵，鐵定會感到難堪，依公然侮辱罪判處6千元罰金，得易服勞役6日。

判決指出，楊姓教師去年在畢業典禮中，不小心踩痛孔姓教師右腳，遭要求道歉，兩人移步大禮堂側門口爭論，沒想到楊師一時失控，當眾辱罵「你沒懶趴」、「紙老虎」，挨告公然侮辱。

案經橋頭地方法院審理，認定「你沒懶趴」、「紙老虎」暗指對方沒膽量、虛張聲勢，屬於輕蔑人格用語。

楊姓教師到案坦承犯行，法官指出，楊師不慎踩踏到他人腳部在先，被要求道歉還反而以強勢態度激怒受害人，不僅明顯欠缺尊重他人觀念，侮辱性言語更足以損害孔師名譽，實在不可取；但念在楊師當庭對孔師致歉，並表明願意賠償3萬元，並非全無悔意，只是因孔師堅持不讓步，和解破局不能完全歸咎楊師。

橋頭地方法院表示，楊姓教師犯公然侮辱罪，犯後坦承犯行，又無前科紀錄在案，依法處6千元罰金，得易服勞役6日，可上訴。